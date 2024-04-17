الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك بطريق المهدية- ههيا بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول 3 مواطنين، مقيمين بمركز ههيا، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

كشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك بطريق المهدية- ههيا بمركز ههيا، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حادث تصادم موتوسيكل توك توك الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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