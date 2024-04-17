الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رسالة سرية.. واشنطن تُحذّر إسرائيل من "الغرق" بعقوبات جديدة ضد إيران

صواريخ كروز الإيرانية
صواريخ كروز الإيرانية

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيراني، وذلك بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته طهران على إسرائيل.

رسائل أمريكية سرية لإسرائيل

وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن الإعلان عن العقوبات الأمريكية ضد إيران يأتي بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبه بضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إيران، حيث تستعد الإدارة الأمريكية للانتقام من الضربات الإيرانية بشكل اقتصادي وليس عسكريًا.

وأشار تقرير الموقع الأمريكي إلى أن هذه العقوبات الجديدة وغيرها من العقوبات التي تعدها وزيرة الخزانة جانيت يلين، تعد بمثابة رسالة خفية لإسرائيل مفادها أن هناك أكثر من طريقة لإيذاء النظام الحاكم في طهران بخلاف الرد العسكري، الذي يمكن أن يغرق منطقة الشرق الأوسط في حرب شاملة.

وقال سوليفان، في بيان، إن بايدن يعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بما في ذلك دول مجموعة السبع وقادة الحزبين في الكونجرس على رد شامل على الهجوم الإيراني.

وستستهدف العقوبات الجديدة أيضًا الكيانات التي تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية، وقال سوليفان: "نتوقع أن يتابع حلفاؤنا وشركاؤنا قريبًا عقوباتهم الخاصة"، وفي الوقت نفسه، تعهدت يلين بأن الولايات المتحدة "لن تتردد" في فرض عقوبات اقتصادية ردًا على الهجوم الإيراني.

وأكد الموقع الأمريكي أنه من المقرر أن تضغط يلين على زملائها وزراء المالية- الذين يزورون العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية السنوية هذا الأسبوع- لتركيز حكوماتهم على العقوبات المحتملة مع الولايات المتحدة بشأن الإجراءات المنسقة.

ومن المقرر أن تقول يلين في افتتاح الاجتماع الدولي: "لن تتردد الخزانة في العمل مع حلفائنا لاستخدام سلطة العقوبات لدينا، لمواصلة تعطيل نشاط النظام الإيراني المزعزع للاستقرار". وستقول، بحسب نسخة من تصريحاتها حصل عليها موقع أكسيوس، إن "الهجوم الذي شنته إيران ووكلاؤها يؤكد أهمية عمل وزارة الخزانة لاستخدام أدواتنا الاقتصادية لمواجهة نشاط إيران الخبيث في الشرق الأوسط".

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جيش الاحتلال: سنرد على الهجوم الإيرانى فى الوقت وبالطريقة التى نختارها

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين، إن مجموعة السبع تدرس أيضًا فرض عقوبات بهدف عزل إيران دوليًا وزيادة الضغط الاقتصادي على النظام، مضيفًا: "لدينا الآن تحالف موحد من الشركاء، لم تكن تلك نية إيران".

وانتقد الجمهوريون إدارة بايدن لعدم بذل المزيد من الجهد، للتحقق من عدوان إيران والقوات المدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما حدد الجمهوريون في مجلس النواب موعدًا لإجراء أكثر من عشرة تصويتات هذا الأسبوع على مشاريع القوانين التي تفرض عقوبات على إيران ووكلائها ردًا على الهجوم واسع النطاق بالطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

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