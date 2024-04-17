الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تاس الروسية: بوتين يتفق مع أردوغان على زيارة مرتقبة لأنقرة

الرئيس فلاديمير بوتين
الرئيس فلاديمير بوتين

قالت وكالة أنباء (تاس) الروسية أمس الثلاثاء إن الرئيس فلاديمير بوتين، اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على زيارته لأنقرة إلا أنه لم يحدد موعد هذه الزيارة حتى الآن.

وقال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف -حسبما أوردت (تاس)- إنه سيتم الاتفاق على موعد زيارة بوتين إلى تركيا عبر القنوات الدبلوماسية، فيما أوضح مصدر دبلوماسي في العاصمة التركية للوكالة الروسية إنه سيتم الإعلان عن موعد الزيارة بمجرد الاتفاق عليه بين الجانبين.

كانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت قبل أسابيع قليلة أن الزيارة كانت مقررة في 12 فبراير 2024، لكن الجانب الروسي لم يؤكد هذا التاريخ.

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