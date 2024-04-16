أحمد موسى يطالب ضيوف مصر بتقنين أوضاعهم قبل 30 يونيو القادم (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة السودان لا يوجد بها تعليم حاليًا، لذا سيتطلب إجراء معادلة من أجل دخول الطلاب السودانيين للمدارس المصرية، مطالبًا الضيوف الأجانب في مصر بتقنين أوضاعهم القانونية قبل يوم 30 يونيو القادم.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن كل شخص على أرض مصر يجب أن تتوافر لدية بطاقة إقامة من خلال مصلحة الجوازات، مؤكدا أن آخر موعد هو 30 يونيو القادم، وبعد هذا التاريخ ستتخذ الدولة المصرية إجراءات حاسمة بشأن الأمر.