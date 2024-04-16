الأربعاء 17 أبريل 2024
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سياسي

عضو "دفاع الشيوخ": الرئيس السيسى يضع أمن المنطقة على رأس أولوياته

النائب اللواء حاتم
النائب اللواء حاتم حشمت

أكد النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن الأمن القومي في صدارة اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد عام 2014، فضلًا عن تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع عناصر القوى الكبرى في المجتمع الدولي ضمانًا للمصالح الوطنية المصرية.

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وقال "حشمت" في تصريحات له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص علي أمن واستقرار المنطقة وسلامة الأشقاء، مشيرًا إلى أن أمن المنطقة جزء لا يتجزأ من أمننا القومي، وبالتالي فإن القيادة السياسية المصرية حريصة على مواصلة تقديم الدعم الكامل وتسوية النزاع للأشقاء في فلسطين والسودان وليبيا.

وأشار إلى أن استمرار التصعيد الإيراني - الإسرائيلي ستنتج عنه عواقب وخيمة تُهدد أمن المنطقة بأكملها.

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وأكد القيادي بحزب حماة الوطن، أن الرئيس السيسي حذر العالم من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي، وما سينتج عنها من مخاطر وتوسيع لرقعة الصراع، مشددًا على ضرورة تحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإنهاء حرب غزة تجنبًا لتفاقم الأوضاع.

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واختتم القيادي بحزب حماة الوطن، مؤكدًا على ثبات الدور والموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة عام 1948، ورفضها التام لتهجير الفلسطينيين ودعمها لحقوقهم المشروعة  في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.

اللواء حاتم حشمت نائب رئيس حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إيران إسرائيل التصعيد المتبادل بن ايران و إسرائيل

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