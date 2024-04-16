الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التموين" تكشف حقيقة منشور متداول حول تسعيرة جديدة للخبز

المنشور
المنشور

كشفت وزارة التموين حقيقة المنشور المتداول عبر “فيس بوك”، حول تسعيرة الخبز الجديدة، مؤكدًة أنه لم يصدر أي قرار في هذا الشأن.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن المنشور المتداول يعود لعام 2022، ويتضمن التسعيرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء في مارس 2022.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز عبدالله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة وعطية حماد، ورئيس غرفة الحبوب وطارق حسانين ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة، أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ35%.

وأكد “المصيلحي” أن تحديد الأسعار والأوزان سيتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن، مشيرا إلي أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 إلى 18 جنيها للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخرًا.

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