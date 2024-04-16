تعرف على التشكيل المتوقع لهيئة مكتب مجلس نقابة المحامين

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين عن التشكيل المتوقع لأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بعد انتخابات 23 مارس والمقرر إعلانه بعد أول اجتماع للمجلس.

وأشارت في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن المشاورات جارية حتى الآن وهناك شبه اتفاق على عدد من مقاعد المجلس بالشكل الذي يضمن توزان في تمثيل النجاحين من مختلف القوائم.

أوضحت: التوقعات تشير إلى انتخاب محمود الداخلي ويحيى التوني في منصبي الوكيلين، واحتفاظ عبد المجيد هارون بمنصب أمين الصندوق، فيما يتم تصعيد د. أبو بكر ضوة لمنصب الأمين العام، بعد أن كان أمين عاما مساعدا في التشكيلين السابقين.

آلية تشكيل هيئة المكتب

وتنص المادة ١٣٧ من القانون على أنه يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته، ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاوالن المهنة مستقلين، ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب، على أن يحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

فيما تنص المادة ١٣٨، على أن نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النق ابة وكرامة أعضائها ويرعى اللاتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أوأن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها، ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاوال للمهنة مستقلا وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا.