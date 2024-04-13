السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

لخريجي الحقوق.. حقيقة وقف القيد بجداول نقابة المحامين

تشكيل مجلس نقابة
تشكيل مجلس نقابة المحامين

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين حقيقة اتخاذ قرارًا بوقف القيد بجداول النقابة؛ بهدف مواجهة زيادة أعداد طالبي القيد من خريجي كليات الحقوق المختلفة.

وقالت مصادر، لـ"الدستور"، خلال أول 3 شهور في ٢٠٢٤ دخل إلى جدول القيد العام آلاف من خريجي الكليات بما يمثل عبئًا على النقابة وبما لا يتماشى مع حاجة سوق العمل، لذا تم اتخاذ قرار بوقف القيد مؤقتا.

وأكدت: “وقف القيد بشكل مؤقت لحين عرض الأمر على اول اجتماع لمجلس النقابة والمرتقب خلال أيام لمناقشة ضوابط القيد الجديدة، تهدف إلى تنظيم أعداد القبول بالجداول”.

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تشكيل مجلس نقابة المحامين 

وأعلن المستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، نتيجة انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة التي تم عقدها السبت ٢٣ مارس.

وفاز النقيب الحالي عبدالحليم علام بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة تنتهي في 2028 بواقع 23 ألفا و955 صوتًا، فيما حصل سامح عاشور على 20316 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل نبيل عبدالسلام على 12 ألفا و87 صوتًا.

وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة على مقاعد الإدارات القانونية كلا من أسامة سالمان بـ 15 ألفا و٦٩٥ صوتًا، وحسام مصطفى بـ ١٢ ألفا و٩١٠ أصوات، وأحمد حسام سالم بـ ١١ ألفا و٤٤٤ صوتًا.

فيما فاز ٨ أعضاء بمقاعد محاكم الاستئناف، أولهم أبوبكر ضوة بـ ١٦ ألفا و٤٠١ صوت عن محكمة استئناف القاهرة، ومحمد عبدالوهاب بـ ١٢ ألفا و٢٧٢ صوتًا عن محكمة استئناف الإسكندرية، ومجدي سخى بـ ١١ ألفا و٨٨٢ صوتًا عن محكمة الإسماعيلية وناصر العمري بـ ١٠ آلاف و٨٨٦ صوتًا عن محكمة المنصورة، ومحسن لطفي بـ ٩ آلاف و٣٣٦ صوتًا عن محكمة طنطا، ومحمد الكسار بـ١٢ ألفا و٢٩٣ صوتًا عن بني سويف ومحمد كركاب بـ١٢ ألف ٣٤٨ صوت عن اسيوط وعبد المجيد هارون بـ ١٦ ألفا و٧٦١ صوتًا عن قنا.

فيما فاز بعضوية مجلس النقابة دون محاكم الاستئناف ١٧ مرشح هم: ممدوح علي عبدالعال وإبراهيم عز العرب وسعيد عبدالخالق ومحمد هيبة ويحيى التوني ومحمود الداخلي ومحمد فزاع وعيسى أبوعيسى وعمر هريدي وربيع الملواني ومحمود تفاحة والسيد جابر مكي وأحمد أسامة وعمرو الخشاب ومحمد إبراهيم عيسى والسيد حسن ومحمد راضي مسعود.

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