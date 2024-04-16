عاجل| فى بيان رسمى.. إبراهيم نور الدين يكشف حقيقة تصريحاته عقب مباراة القمة

نشر الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، حكم مباراة القمة التى جرت، أمس الإثنين، بين الأهلى والزمالك، بيانا رسميا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وأوضح حكم مباراة القمة، حقيقة التصريحات التى أدلى بها عقب المباراة، التي فهمت خطأ على حد قوله.

وقال إبراهيم نور الدين فى البيان: "أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى كل الجماهير المصرية ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام ومجالس إدارات الأندية المصرية بصفة عامة".

وواصل: "أخص بالشكر مجلسي إدارتي قطبي الكرة المصرية اللذين أكن لهما كامل التقدير والاحترام، على تقبلهما إدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري، وأشكرهما على الدعم والمساندة والإشادة بعد مباراة القمة المصرية".

وأكمل: "تابعت بكل حرص التصريحات التي فهمت بطريقة خطأ في بعض وسائل الإعلام التي هدفها الزج باسمي وإثارة الجدل تجاهي وإقحامي في العديد من الأمور غير الحقيقية وغير المبررة".

وأتم: "وأود أن أوضح، أن مباراة القمة هي من أكبر وأعرق مباريات الديربي في الوطن والعربي وإفريقيا حتى لو كانت ودية، وعليه فإن إسنادها لأي حكم لم تكن تكريما له لأنها ليست حقل تجارب أو مباراة صغيرة، بل إن إسنادها لي أو لأي حكم مصري دليل قاطع على أنه قادر بكل ثقة على إدارة اللقاء بشكل مشرف للكرة المصرية بشكل عام، بالإضافة إلى أن الحكم الذي يديرها يكون على قدر أهمية الحدث".

وأكمل: "منذ الوهلة الأولى لانطلاق جميع المسابقات المحلية، يسعى جميع المسئولين عن الكرة المصرية لتنظيم جميع المباريات بشكل يتماشى مع التطور الذي يحدث في منظومة كرة القدم بشكل عام، وعليه، كان يجب التوضيح بأن ما يثار بشأن مراكز الفريقين في جدول مسابقة الدوري الممتاز، تم تناوله بشكل خاطئ، لأنني كنت أوضح أن مركز الفريقين في الدوري لا يقلل بأي حال من الأحوال من أهميتها للجميع، سواء داخل مصر أو خارجها، بل هي أقل حساسية من المباريات الفاصلة لتحديد بطل للمسابقة والجميع يعلم ذلك".

وأضاف: "بشأن ما تردد عن عدولي في قرار اعتزال التحكيم في نهاية الموسم الحالي، ليس له أي أساس من الصحة، لأنني اتخذت هذا القرار بكل إرادتي لاقتناعي بأن هذا هو الوقت المناسب".

واختتم: "كان لزاما اختيار الطريقة اللائقة للكيان الذي نشأت فيه والذي يعد الأب الروحي لكرة القدم وهو الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام وإعلامهما والاتفاق ما بيننا علي الطريقه المثلي للإعلان عن قراري الخاص بالاعتزال، لأنه واجب علي ذلك، بعد تقديم رسالتي التحكيمية بكل صدق وإخلاص واحترام".