ارتفاع عدد القتلى.. آخر مستجدات فيضانات سلطنة عمان والإمارات

شهدت منصات التواصل المُختلفة انتشارًا كبيرًا لعدد من الفيديوهات التي توثّق الفضيانات المفاجئة التي ضربت أنحاء عمان، وتسببت في خسائر بشرية، وأيضًا أمطارًا غزيرة تسببت في ذعر سكان دولة الإمارات، ويتوقع حدوث تقلبات جوية كبيرة، خلال الساعات القادمة، إثر منخفض جوي ضرب البلاد.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة في سلطنة عمان على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية، ما أسفر عن مقتل العديد من المواطنين، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين، حسبما ذكرت السلطات مساء الإثنين.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد القتلى في الفيضانات الغزيرة المنفصلة في عمان المجاورة إلى 18، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين مع استعداد السلطنة للعاصفة.

أمطار غزيرة بالإمارات

استيقظ السكان في أجزاء من الإمارات على أمطار متوسطة إلى غزيرة، حتى إن العواصف الثلجية ضربت مناطق مثل العين، ومن المتوقع أن يزداد الغطاء السحابي تدريجيًا في جميع أنحاء البلاد، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال النهار في بعض المناطق.

وهطلت أمطار غزيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، ما أدى إلى غمر أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية وترك المركبات مهجورة على الطرق في جميع أنحاء دبي.

وبدأت الأمطار تهطل خلال الليل، مخلفة بركًا ضخمة في الشوارع، فيما عطلت الرياح العاتية الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحامًا بالسفر الدولي ومقر شركة طيران الإمارات للرحلات الطويلة.

غلق المدارس واعتماد التعليم عن بُعد

فيما أغلقت المدارس في جميع أنحاء الإمارات وسلطنة عمان، واعتماد نظام التعليم عن بُعد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في بيان، إنه "نظرًا للظروف الجوية الحالية، قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اعتماد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الثلاثاء والأربعاء".

توقعات باستمرار هطول الأمطار

وتشير التقديرات الأولية إلى سقوط أكثر من 30 ملم (1 بوصة) من الأمطار خلال الصباح في دبي، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 128 ملم (5 بوصات) على مدار اليوم، كما هطلت الأمطار في البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية.

وفي عمان المجاورة، السلطنة التي تقع على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة، وفقًا لبيان صدر اليوم الثلاثاء عن اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في البلاد.

يشمل ذلك نحو 10 تلاميذ جرفتهم سيارة مع شخص بالغ، ما أدى لوصول التعازي إلى البلاد من الحكام في أنحاء المنطقة.