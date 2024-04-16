إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

كشف مصدر إسرائيلي، كان في احتفال نوفا الذى أقيم بالتزامن مع انطلاق عملية طوفان الأقصي في أكتوبر الماضي، خلال الإدلاء بشهادته أمام الكنيست الإسرائيلي، عن انتحار 50 شخصا من المشاركين بسبب سوء حالتهم النفسية.

وقال أحد المشاركين الإسرائيليين في احتفال نوفا الذي أقيم في غلاف غزة الذي قد تزامن مع انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي: هناك حوالى 50 شخصا من المشاركين في الحفل انتحروا بسبب حالاتهم النفسية.

قال غاي بن شمعون، في حديثه خلال جلسة استماع في الكنيست الإسرائيلي مع لجنة مراقبة معاملة الناجين: "الناس لا يعرفون ذلك كثيرا، ولكن كان هناك ما يقرب من 50 حالة انتحار من نوفا، وهذا الرقم، الذي وصلني قبل شهرين، ربما زاد أكثر منذ ذلك الحين".

هناك العديد من الإسرائيليين دخلوا المستشفي قسرًا بسبب سوء حالاتهم النفسية

أضاف بن شمعون خلال شهادته أمام الكنيست الإسرائيلي، أن هناك العديد من الأشخاص الذين اضطروا إلى دخول المستشفى قسرا، بسبب حالتهم النفسية: "أصدقائي لا ينهضون من السرير، وأنا أيضا لا أفعل ذلك أنا عمليا غير قادر على فعل أي شيء".

وأشار بن شمعون إلى أن الهدف الآن هو العودة إلى العمل بشكل طبيعي، متابعا: "لكننا لن نتمكن من القيام بذلك دون مساعدة كافية".