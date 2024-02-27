عاجل.. قناة عبرية تكشف تفاصيل "صادمة" حول الليلة التي سبقت "طوفان الأقصى"

كشفت قناة "12" العبرية المزيد من التفاصيل حول الليلة التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023.



وقالت القناة العبرية في تقريرها إن طلب القيادة الجنوبية بإرسال طائرات مروحية عسكرية إلى مناطق قريبة من الحدود مع غزة تحسبا لأي هجوم من حماس قوبل بالرفض، علما أن المروحيات تتمركز بشكل دائم في قاعدة رامون ويتم نقلها إلى قاعدة في وسط إسرائيل حتى تتمكن من الاستجابة لأي موقف وفي أي مكان.



وأضافت أن أكثر من 3000 مسلح دخلوا إلى إسرائيل عبر 60 طريق تسلل، ولم يواجه هؤلاء سوى 600 جندي و12 دبابة.



وأشارت إلى أنه لم يكن في منطقة فرقة غزة سوى 12 دبابة و600 جندي رغم التحذيرات من أن حماس تحضر لشيء ما خاصة مع تفعيل مئات الشرائح الهاتفية لعناصر حماس في غزة.



وأوضحت القناة العبرية أن المستوى الأمني في إسرائيل قدر أن حماس تحضر لتدريب فقط.



وبينت أن لم يكن بإمكانهم مواجهة آلاف المسلحين في ذلك الوقت صباح يوم السبت 7 أكتوبر، مؤكدة في السياق أن القوات العسكرية التي كانت في الميدان تدربت قبل أسبوعين فقط على طول الحدود على احتمال الغارة على الأراضي الإسرائيلية، ولكن على محوري اختراق فقط.



وذكرت أن تقييم القيادة الجنوبية حينها هو أن القوات الموجودة على الأرض ستعرف كيفية التعامل مع الأمر.



كما أن جهاز الاستخبارات قال إنه لم يحصل على أي معلومة من عملائه في غزة حول هجوم محتمل، علما أن حماس جندت الآلاف من الأشخاص منهم من دخل إلى الغلاف ومن تجند لاستلام المختطفين وإخفائهم ومع ذلك لم تصل أي معلومة من داخل القطاع إلى الشاباك.



وردا على التقرير، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية منخرطة حاليا في القتال ولم يبدأ التحقيق بعد في أحداث 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن التحقيقات ستنطلق في الأيام المقبلة.



وصرح المتحدث أنه عندما تنتهي التحقيقات سيتم عرض النتائج على الجمهور.

