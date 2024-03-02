السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجارديان: إسرائيل لم تثبت إدعاءات الأونراوا بالمشاركة فى عملية طوفان الأقصى

شمال غزة
شمال غزة

أفاد تقريرنشرته صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم السبت، بأنه بعد مرور شهر على الادعاءات الإسرائيلية بأن عشرة من موظفي الأمم المتحدة التابعين لوكالة الأونروا، شاركوا بعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، لم يتلق محققو الأمم المتحدة بعد أي دليل من إسرائيل يدعم هذه الادعاءات، على الرغم من أنهم يتوقعون ظهور بعض المواد "قريبًا".

وأدت الادعاءات الموجهة ضد الموظفين الاثني عشر في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى قيام 16 مانحا رئيسيا بتعليق مساهماتهم التي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني من سكان غزة المجاعة، بحسب الجارديان.

وتقول الأونروا إنها تقترب من "نقطة الانهيار"، وليس لديها سوى أموال كافية لمواصلة عملها للشهر المقبل على الأكثر.

txt

المفوضية الأوروبية تعلن مواصلة تمويلها لوكالة الأونروا

أطلق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) تحقيقًا في 29 يناير في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية التي تم تقديمها في البداية إلى الأونروا في يناير، وقدم تحديثا عن عمله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء.

 

الجارديان الأونروا طوفان الأقصى ادعاءات إسرائيل

مواد متعلقة

الأونروا لـ"الدستور": توقف تمويل المنظمة يهدد رُبع مليون فلسطينى فى لبنان

الأكثر قراءة

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

خلافات بين أرملة حلمى بكر وأسرته على مكان دفنه.. تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة حلمى بكر

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

اعترافات المدرس المتهم بقتل طالب وتقطيعه إلى أجزاء في الدقهلية

بعد 5 أشهر على الحرب.. هل دمر الاحتلال الإسرائيلى قدرات حماس؟

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود