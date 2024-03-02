الجارديان: إسرائيل لم تثبت إدعاءات الأونراوا بالمشاركة فى عملية طوفان الأقصى

أفاد تقريرنشرته صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم السبت، بأنه بعد مرور شهر على الادعاءات الإسرائيلية بأن عشرة من موظفي الأمم المتحدة التابعين لوكالة الأونروا، شاركوا بعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، لم يتلق محققو الأمم المتحدة بعد أي دليل من إسرائيل يدعم هذه الادعاءات، على الرغم من أنهم يتوقعون ظهور بعض المواد "قريبًا".

وأدت الادعاءات الموجهة ضد الموظفين الاثني عشر في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى قيام 16 مانحا رئيسيا بتعليق مساهماتهم التي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني من سكان غزة المجاعة، بحسب الجارديان.

وتقول الأونروا إنها تقترب من "نقطة الانهيار"، وليس لديها سوى أموال كافية لمواصلة عملها للشهر المقبل على الأكثر.

أطلق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) تحقيقًا في 29 يناير في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية التي تم تقديمها في البداية إلى الأونروا في يناير، وقدم تحديثا عن عمله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء.