بعد وقف الضربات.. تسلسل زمنى للعملية العسكرية المحدودة بين إيران وإسرائيل

في الساعة العاشرة ونصف قبل منتصف الليل، انطلقت معركة الوعد الصادق، التي شنتها إيران على إسرائيل بشكل مفاجئ، واستمرت عدة ساعات واستهدفت فيها طائرات الجمهورية الإيرانية مواقع عسكرية في إسرائيل.

وبشكل مفاجئ أيضًا أعلنت صاحبة المعركة إيران عن توقفها وأنها حققت أهدافها التي انطلقت من أجلها، فكانت واحدة من أسرع المعارك التي دارت بين إيران وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

فما هو التسلسل الزمني لتلك المعركة القصيرة؟ وما بدايتها ونهايتها وخلفيتها؟ وكذلك الخسائر التي مُنى بها الطرفان؟

خلفية الأحداث

بمجرد انطلاق تلك المعركة تزامنًا مع استمرار معركة طوفان الأقصى بين قوات المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل، أشار الجميع إلى أن إيران تساند غزة في حربها إلا أن حقيقة الأمر مختلفة.

البداية كانت في 1 أبريل الجاري، حين استهدفت إسرائيل عبر غارة جوية القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدت إلى وفاة 16 شخصًا من بينهم قيادات عسكرية، منهم فيلق القدس في الحرس الثوري، والعميد محمد رضا زاهدي وسبعة ضباط آخرون في الحرس الثوري الإيراني.

كانت الغارة باستخدام 6 صواريخ من طائرات حربية إسرائيلية طراز إف-35، إذ كثفت إسرائيل من غارتها على سوريا منذ بدء حربها في غزة، وعقب ذلك الاستهداف أعلن آية الله خامنئي المرشد الأعلى أن إيران ستعاقب إسرائيل بسبب تلك الغارة.

التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا من بينهم سبعة من الحرس الثوري الإثنين.

ليلة الهجوم

وحين جاء وقت الرد شنت إيران 300 طائرة مسيرة وصواريخ كروز باتجاه إسرائيل، منهم 100 صاروخ بالستي و30 صاروح كروز و150 مسيرة هجومية، و350 مقذوفًا، وأصابت 12 شخصًا، نتيجة نجاح قوات الاحتلال في تدمير 99% منها.

كما دمرت سفينتان أميركيتان موجودتان في المنطقة، هما "يو إس إس أرلي بيرك" و"يو إس إس كارني" ستة صواريخ، قبل أن تتدخل طائرات وتُدمّر بدورها أكثر من 70 مسيرة إيرانية.

تسلسل زمني

- مع دقات العاشرة والنصف أعلن جيش الاحتلال عن أن إيران شنت غارة مكونة من عشرات الطائرات تجاه إسرائيل وأنها في طريقها للوصول.

- عقب ربع ساعة من البيان، أعلنت إسرائيل استعدادها عبر بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن أجهزتها الدفاعية منتشرة لرد ما أسمته العدوان الإيراني.

- وفي الحادية عشرة مساءً، بدأ الدعم الخارجي يظهر نحو إسرائيل، إذ أعلنت أمريكا التأهب لرد العدوان عن إسرائيل، وعُقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي الأمريكي، وكذلك دعم بريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى.

-تلا ذلك غلق إسرائيل المجال الجوي وألغت شركات الطيران رحلاتها لمدة أسبوع، وأغلقت المدارس لمدة يومين، وأعلن عن عدد من الدول غلق مجالها الجوي مثل العراق والأردن ولبنان.

- ووصلت الحرب ذروتها في الساعة 1 صباحًا، بسبب إعلان إيران أن مرتفعات الجولان وقاعدة جوية إسرائيلية في صحراء النقب هي مناطق الاستهداف الأساسي للمُسيرات الإيرانية.

- تلا ذلك وصول طائرات إيران في سماء الأراضي المحتلة، ورصدت الأقمار الصناعية انفجارات متتالية في السماء، ودوى صفارات إنذار الاحتلال.

- ثم أصدرت إيران بيان حذرت فيه أمريكا من التدخل وأن أي تدخل سيكون عليه رد من إيران في الحال، وبدأت الدول الداعمة لإسرائيل في التنديد بالهجوم الإيراني منها بريطانيا وفرنسا وكندا.

- وفي الثالثة صباحًا تم الإعلان عن الخسائر الأولية منها سقوط صواريخ في الأراضي المحتلة من إسرائيل، واستهداف القاعدة العسكرية في الجنوب.

- وأجرى جو بايدن مكالمة هاتفية مع بينامين نتنياهو جدد فيها الدعم الكامل من قبل أمريكا تجاه إسرائيل، وأنها ستتابع عن كثب إسقاط طائرات إيران.

- وظلت الحرب هادئة ساعات طويلة وألقى خلالها إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، بيان قال فيه: «سنوجه رد فعل قاس وأكثر حزمًا إلى إسرائيل حال شنهًا هجومًا جديدًا على إيران مرة أخرى».

- ثم استدعت الخارجية الإيرانية سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، معلنة أنها تدافع عن نفسها والمعركة ملتزمة بالقوانين الدولية.

- تلاها إعلان إيراني بأن المعركة أتت ثمارها والطائرات أصابت الأهداف التي خرجت من أجلها، وأنها ستوقف الحرب عند هذا الحد محذرة أمريكا وإسرائيل من شن أي هجوم مضاد وأنه سيكون عليه رد.