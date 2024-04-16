وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس مجلس النواب اللبنانى

وصل د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لبنان، لحضور حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي٢٠٢٣" الذي يُعقد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وكان في استقباله علاء موسى سفير مصر بلبنان، وجورج كلاس وزير الرياضة اللبناني.

وعقب وصوله، التقى صبحي نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبنانى، معربًا عن فخره بهذا اللقاء الذي يجمعه بأحد قامات القانون العربي.

وخلال اللقاء، قال وزير الشباب: "سعيد بحضوري في لبنان لحضور حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، هذا الحدث يعكس التلاحم والتعاون العربي في مجال الشباب والرياضة، وأنا فخور بتواجدي هنا لمشاركة هذه المناسبة الهامة".

أضاف رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب: "لبنان يحمل إرثًا ثقافيًا ورياضيًا عريقًا، وهو يستحق أن يكون مضيفًا لهذا الحدث الرائع، وشاهدنا مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات التي أبرزت مواهب الشباب العربي وعززت التواصل الثقافي بينهم، وتأتي هذه المناسبة في وقت حرج يواجه فيه الشباب تحديات كبيرة. سنعمل على دعمهم وتمكينهم للتغلب على هذه التحديات وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في مجالات الشباب والرياضة".

وأكد صبحي ضرورة العمل على تعزيز التعاون العربي في مجال الشباب والرياضة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة. نحن نسعى لبناء جسور التواصل والتعاون بين الشباب العرب من مختلف الدول".

ويتابع الوزير الجهود التنفيذية للوزارة ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي في تطوير الطب الرياضي، وذلك في إطار الإلتزام بتعزيز صحة الفرد وتعزيز صحة الرياضيين.

وقامت وزارة الرياضة بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بتنفيذ برنامج تدريبي اليوم، استهدف إخصائي التغذية واستخدام نتائج التحليل الجيني لتحسين الأداء الرياضي.