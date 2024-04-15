وزير الرياضة يتابع أعمال الانتهاء من تطوير ستاد بورسعيد

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية..

وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار وجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، على الجهود المتميزة في دعم تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد ونادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد.

جاء فى إطار متابعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الانتهاء من سير الأعمال الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة باستاد النادي المصري، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأطلع وزير الشباب والرياضة، على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية في الاستاد، والانتهاء من أعمال التطوير بمحيط منطقة ستاد بورسعيد ومركز شباب الاستاد، كما حرص على متابع مراحل التنفيذ والجدول الزمني للانتهاء منه، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية هذا المشروع الحيوي، مشيراً إلى أنه سيكون صرحاً رياضياً متميزاً يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها، وسيساهم في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام، معرباً عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية.

وثمن وزير الشباب والرياضة على الجهود المقدمة من النواب لدعم المنشآت الرياضية والشبابية داخل المحافظة، مؤكدًا حرصه على التواصل الدائم مع المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث الملفات المختلفة والمتعلقة بتطوير المنشآت والفعاليات والأنشطة والبرامج وتنفيذ المشروعات التي تستهدف الشباب في مختلف المجالات بقطاعي الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وبحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية؛ المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية باريس 2024، وكذلك لقاء لاعبي المنتخبات المصرية قبيل المـشاركة في الدورة الأوليمبية والبارالمبية.

وتناولت فعاليات المؤتمر الحديث عن مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل وكذلك المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها في باريس خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، بحضور لفيف من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والسفارة الفرنسية في القاهرة.