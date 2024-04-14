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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة إفريقيا للطائرة رجال بالأهلى

افتتاح البطولة الافريقية
افتتاح البطولة الافريقية للطائرة

شهد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال التي يستضيفها الأهلي على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي.

حضر حفل الافتتاح كل من عدنان عبدالله نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للطائرة.

على هامش الافتتاح، دار حديث بين كل من وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس نادى الأهلى، في إطار العلاقات الطيبة التي تجمعهما، والتنسيق المستمر بين الجانبين.

وأكد الوزير ريادة ومكانة الرياضة المصرية على مستوى القارة الإفريقية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية وما يحققه أبطال مصر من إنجازات فى جميع البطولات القارية، فضلًا عن تفوق الدولة المصرية فى استضافة كبرى البطولات الدولية والقارية والعربية بفضل ما تتميز به مصر من إمكانات.

وأعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لفريق نادى الأهلى فى منافسات البطولة، وتحقيق الفوز بمختلف مراحلها وصولًا لتحقيق لقبها، معربًا عن ثقته فى قدرة اللجنة المنظمة على إنجاح البطولة والخروج بها فى أبهى صورة.

افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة رجال بالنادي الأهلي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ياسر قمر رئيس

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