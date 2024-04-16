تموين القاهرة: توريد 12 طن قمح من المزارعين حتى اليوم

أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه تم توريد 12 طن قمح اليوم، الثلاثاء، لصومعة المطرية، و9 أطنان قمح لصومعة التبين، مشيرا إلى أن التوريدات مستمرة مع بداية موسم التوريد.

وذكر ثابت أنه تم الانتهاء من استعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتى بدأت فى استقبال محصول القمح وفقًا للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك و رفع درجة الإستعداد التام والجاهزية القصوي لاستقبال موسم توريد القمح هذا العام ٢٠٢٤ والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها.

وقد صرح بأنه بدءا من اليوم قد انتظمت اللجان المخصصة لاستقبال توريد القمح، وجارى العمل علي قدم وساق وبشكل ممنهج ومنظم.

كما شدد على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد وأنه سيتابع بنفسه عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على الموردين تنفيذًا لتوجيهات السيدالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة وتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة وبناء علي قرارات القيادة السياسية.

كما تابع مدير تموين العاصمة مدي جاهزية واستعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتى ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقًا للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك.

وأوضح مدير المديرية، أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 2 صومعة و2 مركز تجميع، كما تصل السعة التخزينية للقمح بنطاق محافظة القاهرة إلى 46 ألف طن لافتًا إلى أن اماكن التشوين أو التخزين تشمل صومعتين الأولى فى المطرية وقدرتها الاستيعابية 10 آلاف طن والثانية فى التبين وتسع 4800 طن فضلًا عن وجود بنكرين علي مستوى المحافظة شمال وجنوب هما بنكر السلام وسعته 12 الف طن وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية 7 آلاف طن بالإضافة إلى مركز تجميع التبين ويتبع شركة جنوب وسعته 11 الف طن.

وقد بدأ أمس الإثنين موسم حصاد وتوريد محصول القمح المحلي 2024 الذي يستمر حتي منتصف أغسطس المقبل، حيث تستهدف الدولة استلام ما يقرب من 3.5 مليون طن لإنتاج الخبز المدعم.

وكانت الحكومة أعلنت في اجتماع سابق عن رفع أسعار التوريد عند 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجرامًا درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرامًا درجة نظافة 23 قيراطًا، 1900 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجرامًا درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.