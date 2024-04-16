الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تُشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

تشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.

استثمارات القطاع الخاص

وتهدف اجتماعات الربيع 2024 "للتعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل".

ومن المقرر أن تشارك.د.هالة السعيد بعدد من الاجتماعات والجلسات المهمة المنعقدة ضمن فعاليات الربيع السنوى والتي تتضمن المشاركة بجلسة "صنع السياسات في زمن النزاع والاضطراب" والتي ستركز على كيفية تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والازدهار للدول المتأثرة بالنزاع وجيرانها، فضلًا عن مشاركتها بندوة حول تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين، وأخرى حول تدفقات رأس المال والنمو، كما تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع صندوق النقد الدولي بعنوان "عرض وإطلاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية" لإدارة الشرق الأوسط وآسيا.

صندوق النقد الدولي

وتتضمن أجندة لقاءات ومشاركات د. هالة السعيد اجتماعات مع مجموعة من أبرز الشخصيات من قيادات البنك وصندوق النقد الدوليين وعدد من كبار المستثمرين، كما تلتقي سيادتها بفريق صندوق النقد الدولي لمناقشة إدارة الاستثمار العام.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الثلاثاء، مع هدفين واضحين هما تحسين تمويل المناخ ومساعدة البلدان الأكثر مديونية.

سيكون نشر صندوق النقد الدولي لتوقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي الثلاثاء بمثابة انطلاقة حدث لن تطغى عليه مسألة خلافة المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا التي مددت ولايتها الجمعة لخمس سنوات على رأس المؤسسة المالية.

ستطبع هذه اللقاءات أجواء خاصة لأنها تصادف أيضا الذكرى الثمانين لتأسيس المؤسسات المنبثقة من مؤتمر بريتون وودز الذي عقد في يوليو حتى قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي صندوق النقد الدولي واشنطن هالة السعيد

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