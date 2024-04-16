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الصحة

تقارير: أطعمة مميزة تساعدك فى الحفاظ على صحة جسمك

جريدة الدستور

تُساعد بعض الاطعمة بشكل كبير فى الوقاية من الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ولا يعلم معظمنا مدى فوائد تلك الأطعمة والمشروبات، ونوضح فى السطور التالية ابرز تلك الاطعمة والمشروبات وفوائدها وفقًا لتقرير نشره موقع "هيلث". 

قهوة

تعزز القهوة صحة القلب، فوجدت مراجعة نشرت عام 2018 في مجلة التقدم في أمراض القلب والأوعية الدموية أن القهوة أدت إلى انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب. "يبدو أن الاستهلاك اليومي من فنجانين إلى خمسة فناجين من القهوة (إجمالي 16 إلى 40 أونصة) مع تناول ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يوميًا آمن ويرتبط بأقوى التأثيرات المفيدة لغالبية النتائج الصحية التي تمت دراستها". كتب.

كما تساعد القهوة فى تعزيز الصحة العامة للجسم وزيادة النشاط والحيوية.

بذور الكتان والشيا:

تحتوي بذور الكتان والشيا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية، وهذا أحد الأسباب التي تجعلها مفيدة لقلبك، ولصحة الجسم بشكل عام وتقلل فرص الإصابة بالسرطان.

أفوكادو:

تتمتع هذه الفاكهة الناعمة اللذيذة بسمعة راسخة في تزويد الجسم والقلب بالدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، فهي غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي قد تقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل الكوليسترول، كما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان ايضا ويعتبر مفيد للحفاظ على الوزن.

يحتوي الأفوكادو أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبوتاسيوم. يمكن تناولها بمفردها أو مزجها مع الجواكامولي، وربما مع بعض الطماطم المفيدة للقلب. ولكن لا تفرط في تناول الأفوكادو، فهو يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية أيضًا.

رمان

يحتوي الرمان على العديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول المعزز للقلب والأنثوسيانين، والتي قد تساعد في تجنب تصلب الشرايين، فوجدت مراجعة نشرت عام 2021 في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي أن الرمان كان وقائيًا من أمراض القلب التاجية لأنه يحتوي على "خصائص قوية مضادة للأكسدة".

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