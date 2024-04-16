الثلاثاء 16 أبريل 2024
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سياسي

نويصر: التحالف الوطني للعمل الأهلي نموذجًا فريدًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن  التحالف الوطني للعمل الأهلي يُمثل نموذجًا فريدًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتعزيز مشاركة المجتمع في بناء الدولة.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضح "نويصر"، في تصريحات صحفية له، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، فضلا عن نشر الوعي والثقافة بين المواطنين، والمشاركة في حل المشكلات المجتمعية.

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 سند لكل المصريين

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي سند لكل المصريين، فهو أحد أركان مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديد، حيث استطاع التحالف الوطني خلال الفترة الماضية التواجد في كل شبر على أرض مصر بما فيها المناطق الحدودية النائية، كما أنه استطاع دعم ملايين من المصريين.

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 الجمعيات الأهلية تعد الذراع التنموي للدولة المصرية

ولفت النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الجمعيات الأهلية تعد الذراع التنموي للدولة المصرية منذ إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي في مارس 2022، والذي يقدم جهود كبيرة في دعم الفئات الأكثر احتياجا سواء كان دعما نقديا أو عينيا.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني لعب دورًا هاما في دعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الأحد، عن إطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، متضمنة أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر من 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية، والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات.

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