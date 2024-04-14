التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للأشقاء فى غزة

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الأحد، عن إطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين.

وتتضمن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر من 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات.

حيث شملت أكثر من 3100 ألف طن من المواد الغذائية، ونحو 246 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة، بالإضافة لأكثر من 100 طن من الملابس والبطاطين، وأكثر من 100 طن من الخيام والمراتب والمخدات، ونحو 430 طنًا من المياه المعدنية، بالإضافة لنحو 2 طن من المنظفات.

يأتى ذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

يشارك في القافلة نحو 12 كيانًا من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: (مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، مؤسسة صناع الخير للتنمية، جمعية أبشر، مؤسسة أبوالعينين، بنك الطعام المصري، مؤسسة جمال الجارحي، بنك الشفاء المصري، مؤسسة الإغاثة والطوارئ، جمعية الباقيات الصالحات، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حياة كريمة).

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.