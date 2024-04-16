«راعى مصر».. عضو التحالف الوطنى توزع أجهزة عرائس وأثاثا منزليا على 55 أسرة

وزعت مؤسسة «راعي مصر» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أجهزة عرائس وأثاثا منزليا على المواطنين الأكثر احتياجًا وذلك بمقر المؤسسة في محافظة القاهرة، وذلك في إطار مبادرة «فرح قلبي» التي أطلقتها مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وسلم مسؤولو المؤسسة الأجهزة والآثاث المنزلي (ثلاجة-غسالة-بوتاجاز-مروحة-أسرة -دولاب-مطبخ -كراسي متحركة..) لـ٥٥ أسرة من الأسر الأكثر فقرًا وسط حالة من الفرحة والسرور من الأهالي الذين وجّهوا الشكرا لراعي مصر لحرصها الدائم على دعمهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتوفير حياة كريمه لهم.

وذكرت مؤسسة راعي مصر أنها تقوم بمسح ميداني في المناطق الأكثر احتياجًا لتحديد الأسر التي تستحق الدعم حتى تذهب الخدمة لمستحقيها.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة راعي مصر لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكل محافظات الجمهورية.

مؤسسة راعي مصر

مؤسسة راعي مصر

مؤسسة راعي مصر