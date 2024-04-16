الثلاثاء 16 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

تدريس المثلية الجنسية للأطفال في مدرسة بالتجمع يُثير جدلًا.. وتحرك من "التعليم" (صور)

المثلية الجنسية
المثلية الجنسية

أثار تدريس إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس، مادة تتناول المثلية الجنسية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية، حالة كبيرة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شكاوى لأولياء أمور، تُفيد بأن مدرسة في التجمع الخامس، يوجد في نظامها التعليمي مادة تتحدث عن المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي.

تحرك برلماني

وتحركت نائبة في البرلمان على الفور بعد تداول الواقعة بشكل كبير، وتدخلت بطلب إحاطه للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتحقيق في الواقعة.

وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هذا الأمر فى غاية الخطورة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع أولياء الامور والذين نقلوا لها شكوتهم من هذا الأمر.

وأشارت إلى أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، بشأن الإجراءات الرقابية على المدارس الدولية، لمنع تدريس مادة تتضمن أفكارًا من شأنها استغلال براءة الأطفال وهدم القيم والأخلاق والعادات المجتمعية، وتعاليم وثوابت الأديان السماوية، بدعوتها إلى المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائى بإحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس.

صور للدروس المثيرة للجدل

حصلت "الدستور" على صور للدورس التي أثارت الجدل، والتي يتم تدريسها للتلاميذ بالصف السادس الابتدائي، وتتحدث عن المثلية الجنسية مع وجود صور شارحة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بينما تنشر المدرسة بنشر أعلام الرينبو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". 

التعليم تحقق في الواقعة

مصادر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قالت إن الدكتور رضا حجازي، كلف إدارة التعليم الخاص، بالتحقيق في الواقعة، والوقوف على تفاصيلها.

وأشار المصدر، في تصريحاتها خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيق في الواقعة.

 

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