تفاصيل اعترافات موظفين سرقا أسلاكا من شركة بالبحر الأحمر

“كنا بنشتغل في شركة في الغردقة وسرقنا منها الأسلاك وماحدش شك فينا”.. بهذه الكلمات اعترف عاملان بسرقة لفافات أسلاك كهربائية من الشركة التي يعملون بها بمحافظة البحر الأحمر.

اعترافات المتهمين

واعترف احد المتهمين بأنه كان يقوم بسرقة الأسلاك يوميا ويضعها في حقيبة السيارة الخاصة به ويخرج بها من موقع الشركة دون اكتشاف أمره وأنه قام بتسريب الكمية المضبوطة بحوزتهم على مدار عدة أيام حتى لا يتم فضح أمره.

تفاصيل ضبط المتهمين

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط عاملين بإحدى الشركات الكائنة بمحافظة البحر الأحمر حال وجودهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وقيامهما بعرض لفافات سلك نت للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقة على أحد المحلات، وضبط بحوزتهما ( 10 لفافات من الأسلاك الخاصة بشبكة الإنترنت – سيارة قيادة وملك أحدهما) وبمواجهتها إعترفا بسرقة الأسلاك من موقع الشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة".

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.