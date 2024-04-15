حبس متهم بقتل عاطل لمحاولة سرقة هاتفه المحمول بالمرج

أمرت جهات التحقيق فى المرج، الإثنين، بـ حبس متهم قتل عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لمحاولة سرقة هاتفه المحمول بمنطقة المرج، فيما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد العثور على جثة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مصاب بجروح متفرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته قرر بقيامه بعرض هاتف محمول للبيع عبر تطبيق إلكترونى وقيام المتوفى بالتواصل معه لرغبته فى شرائه، فقاما بالتوجه لأحد محلات بيع الهواتف المحمولة لتقييم الهاتف، وعقب ذلك طلب منه المتوفى التوجه للمنطقة محل البلاغ لتحويل المبلغ المالى، إلا أنه عقب وصولهما قام المتوفى بخطف الهاتف المحمول فقام المتهم باللحاق به والتعدى عليه، ما أدى لوفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.