الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أهدروا 6 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام 13 شخصًا في جمارك المطار بتهريب بضائع

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تسبب موظفون بـ مطار القاهرة الدولي في إهدار دخول مبلغ مالي كبير مستحق من رسوم جمركية لخزانة الدولة بتسهيل إجراءات الدخول مع مسئولي شركة استيراد وتصدير مما أضر بالمال العام.

أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 18460 لسنة 2021 جنايات النزهة، المقيدة برقم 83 لسنة 2022 أموال عامة عليا أن المتهمين هم كلِ من: «مصطفى. ع»، 46 سنة، رئيس قسم الحركة في مطار القاهرة الدولي، «ع.ش»، 46 سنة، مأمور منفذ جمركي، «ش. م»، 50 سنة، مأمور منفذ جمركي بالمطار، «ع. م»، 63 سنة، مأمور منفذ جمركي، «ح. ف»، 69 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، «أ. ع»، مخلص الجمارك، «س. م»، 47 سنة، مستخلص جمركي، «ش. ح»، 35 سنة، مدير شركة الاستيراد والتصدير، «أ. إ»، هارب، 36 سنة، محاسب بالشركة.

و«ح. ح»، 38 سنة، مستخلص جمركي، «ع. ع»، 34 سنة، موظف بالشركة، «ح. ع»، 25 سنة، موظف بالشركة.

تربحوا من وظيفتهم

وتبين أن المتهمين خلال المدة من 24-5-2018 وحتى 23-1-2020 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة بصفتهم موظفين عموميين من مأموري الإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية قرية البضائع بمطار القاهرة حصلوا لغيرهم على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

وتبين أن المتهمين من الأول للخامس مكنوا المتهم السادس من إدخال مشمول الرسائل الجورية الخاصة بعدد عشر بوالص شحن المبينة بالتحقيقات إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع منها من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدر قيمتها بمبلغ 6,305,996 جنيها مصريا حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول تلك الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ.

سداد مستحقات جمركية مطار القاهرة المال العام شركة استيراد وتصدير أمر الإحالة مأمور منفذ جمركي بالمطار

مواد متعلقة

تحويل 9 رحلات جوية إلى مطار القاهرة قادمة من 8 مدن

جمارك مطار القاهرة تضبط 7 محاولات تهرب جمركي لـ أقراص مخدرة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟