أهدروا 6 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام 13 شخصًا في جمارك المطار بتهريب بضائع

تسبب موظفون بـ مطار القاهرة الدولي في إهدار دخول مبلغ مالي كبير مستحق من رسوم جمركية لخزانة الدولة بتسهيل إجراءات الدخول مع مسئولي شركة استيراد وتصدير مما أضر بالمال العام.

أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 18460 لسنة 2021 جنايات النزهة، المقيدة برقم 83 لسنة 2022 أموال عامة عليا أن المتهمين هم كلِ من: «مصطفى. ع»، 46 سنة، رئيس قسم الحركة في مطار القاهرة الدولي، «ع.ش»، 46 سنة، مأمور منفذ جمركي، «ش. م»، 50 سنة، مأمور منفذ جمركي بالمطار، «ع. م»، 63 سنة، مأمور منفذ جمركي، «ح. ف»، 69 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، «أ. ع»، مخلص الجمارك، «س. م»، 47 سنة، مستخلص جمركي، «ش. ح»، 35 سنة، مدير شركة الاستيراد والتصدير، «أ. إ»، هارب، 36 سنة، محاسب بالشركة.

و«ح. ح»، 38 سنة، مستخلص جمركي، «ع. ع»، 34 سنة، موظف بالشركة، «ح. ع»، 25 سنة، موظف بالشركة.

تربحوا من وظيفتهم

وتبين أن المتهمين خلال المدة من 24-5-2018 وحتى 23-1-2020 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة بصفتهم موظفين عموميين من مأموري الإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية قرية البضائع بمطار القاهرة حصلوا لغيرهم على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

وتبين أن المتهمين من الأول للخامس مكنوا المتهم السادس من إدخال مشمول الرسائل الجورية الخاصة بعدد عشر بوالص شحن المبينة بالتحقيقات إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع منها من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدر قيمتها بمبلغ 6,305,996 جنيها مصريا حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول تلك الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ.