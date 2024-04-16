الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

على ذمة الزوج وحاضنة.. تفاصيل دعوى انتهت بتمكين سيدة من مسكن الزوجية بالشروق

محكمة
محكمة

البداية كانت باستئجار زوجين «هند.ع، حسام. أ» شقة بالطابق الثاني من عقار في كمبوند بمدينة الشروق وعقب شهور من الزواج حدث خلاف بينهما ونتيجة لحمل الزوجة عقب الانفصال تمكنت من تقديم طلب لنيابة الأسرة لتمكينها من مسكن الزوجية التي تزوجت وعاشت به الفترة الماضية.

 

وبالفعل صدق المحامي العام لنيابات الأسرة على الطلب رقم 1113 لسنة 2023، ومكنها من المشاركة في بيت الزوجية مع زوجها دون أن يتعرض أي منهم للآخر، ولكن عقب صدور هذا القرار استاءت مالكة الشقة «أمينة.م »، التي أقامت دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف وإلغاء القرار وإعادة الشقة ملكيتها لها.

 

وأمام القاضي وقفت الزوجة مؤكدة أنها حصلت على قرار تمكين من الشقة وأنها تعيش بها لأنها ما زالت على ذمة المستأجر وكما أنها حامل بطفل من المقرر أن يكون في سن يجعلها حاضنة له ويمكنها عقب الانجاب وحدها من مسكن الزوجية.

 

كما قدمت عدد من الشهود الذين يفيدون إقامتها في عين النزاع - الشقة محل الدعوى- مما يؤكد أنها عاشت وتزوجت بها وأكدوا أحقيتها بالمنزل وأنه المنزل الوحيد الذي مكثت فيه، وعلى آثر هذه الشهادة قررت المحكمة برفض الدعوى وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية.

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تمكين حاضنة الشروق شقة كمبوند بمدينة الشروق

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