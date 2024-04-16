سيدة تشيع شابا لمثواه الأخير فى الجيزة: "ضربنى برجله قتلته بسكين"

كشفت بائعة خضار أمام جهات التحقيق عن تفاصيل قتلها لشاب في منطقة الطالبية بالجيزة، قائلة ضربني برجله، فأحضرت سكين وخلصت عليه في الحال، وقد تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات في الحادث.

وقالت بائعة الخضار التي لديها سجل جنائي في جلسة التحقيق، إنها اثناء وقوفها في الشارع منتظرة مركبة توكتوك، توجهت إلى استقلاله ولكنها فوجئت بشاب يحاول أن يسبقها لاستقلال التوكتوك قبلها، مما أثار حفيظتها.

تابعت المتهمة: بسبب ذلك حدث بيننا مشادة قام خلالها القتيل بركلي بقدمه، فقمت على الفور بإحضار سكين وطعنته في الحال مما أدى إلى قتله، وسلمت المتهمة أداة ارتكاب الجريمة.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ببلاغ إلى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من احدى المستشفيات بإستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن بائعة خضار مسجلة خطر وراء ارتكاب الواقعة، على الفور تم ضبطها وأقرت بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة التي تولت التحقيق.