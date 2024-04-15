محمد فايز فرحات: "الأهرام" مؤسسة تنويرية طورت الحركة الثقافية فى مصر

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الأهرام مؤسسة للتنوير؛ لأنها لعبت دورًا كبيرًا جدًا في الحياة الثقافية في مصر.

وأضاف "فرحات" في حواره لبرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "صفحات الأهرام شهدت معارك فكرية وجدالات حول قضايا ارتبطت بالمجتمع المصري منذ عقود، بالإضافة إلى الدور التنويري للمؤسسة، وهناك صفحات مهمة تركت بصمة على السجال الفكري في مصر".

محمد فايز فرحات: الأهرام كيان اقتصادي ضخم

كما أشار إلى أنه بالإضافة لكل ذلك الأهرام كيان اقتصادي ضخم، موضحًا أن الأهرام كان لها السبق في دخول الصحافة المتخصصة، ما أفسح المجال أمام ظهور مجموعة من الإصدارات والدوريات.

وأكد أن الأهرام كان لها دور في دخول مجال تطوير الموارد المالية للمؤسسة، وهي من المؤسسات القومية المملوكة للدولة والتي تُدار من خلال كيانات وأطر تشريعية محددة، وطورت مواردها المالية.

وتابع: "وبالتالي كان هناك العديد من الأفكار في مراحل مختلفة مثل إنشاء شركات مملوكة لها، فهى لديها مجموعة من الشركات" مؤكدًا أن واحدًا من مصادر قوة الأهرام وقدرتها على البقاء هو إعادة النظر المستمر في الهياكل المالية أو موارد التمويل.