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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نبيل الحلفاوى يعلق على غياب شيكابالا عن القمة 127.. ماذا قال؟

شيكابالا
شيكابالا

غاب محمد عبدالرازق "شيكابالا" عن تشكيل الفريق الأبيض، ما دفع الجمهور للحديث عن هذا الأمر والتشكيل الذي وضع لخوض المباراة.

ووجه أحد متابعي  نبيل الحلفاوي على منصة "إكس" تويتر سابقًا سؤالًا قال فيه:"هل غياب شيكا وشلبي هيسهل المهمة للأهلي ولا مش هيفرق في رأي حضرتك؟".، ليرد عليه قائلًا: "أحدهما غيابه في صالحنا، والآخر كان حضوره في صالحنا".

جاء تشكيل الزمالك لمباراة القمة:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد وأحمد حمدي.

الهجوم: أحمد زيزو وسامسون وناصر ماهر.

فيما جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعمر كمال عبدالواحد.

الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: رضا سليم ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

الهدف الأول لفريق الزمالك في لقاء القمة مع نادي الأهلي 

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول في القمة عند الدقيقة 44 من عمر المباراة، بعدما قابل تمريرة من ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة ويتصدى لها مصطفى شوبير حارس الأهلي، لترتد الكرة للتونسي مرة أخرى الذي تابع الكرة بتسديدة إلى داخل الشباك.

ورفع  سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك، رصيده من الأهداف في بطولة الدوري المصري هذا الموسم إلى 3 أهداف في 9 مباريات.

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