الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 16-4-2024

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

مع بدء تعاملات المقاولين والمستثمرين خلال الساعات الأولى شغل بال الكثير معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 16-4-2024 عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الحديد اليوم قبل بدء تعاملات الأسواق، عقب موجة من التراجعات المتتالية في الأيام القليلة الماضية خلال إجازة عيد الفطر، وكان آخرها حدوث تراجع يصل إلى مبلغ 6300 جنيه لبعض الأنواع، حيث وصل سعر طن حديد بشاي حوالي 40 ألفا و700 جنيه للطن من أرض المصنع، طبق الأسعار الرسمية المعلنة من خلال الشركات المصنعة.

 

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 16-4-2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024.

 

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم الثلاثاء

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 45353.66 جنيه.

 

سعر حديد عز

سجل سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 46716.28 جنيه.
استقر سعر حديد الجارحي اليوم الثلاثاء في مصر، حيث سجل نحو 46 ألفا و300 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد العلا نحو 36 ألفا و800 جنيه للطن من أرض المصنع.

سجل سعر حديد الكومي اليوم نحو 37 ألف جنيه للطن من أرض المصنع.

سجل سعر حديد السويس للصلب اليوم نحو 40 ألفا و500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 6 آلاف جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفا و700 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 6300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المراكبي نحو 40 ألفا و500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 3 آلاف جنيه للطن.

سجل سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 38 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 1000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب اليوم الثلاثاء نحو 37 ألفا و500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 2500 جنيه للطن.

أسعار طن الأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء: 2272.73 جنيه.

بينما وصل سعر أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء قيمة 2050 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت النصر حوالي 2010 جنيهات للطن، وأسمنت جنوب الوادي سجل اليوم 1970 جنيهًا، وأسمنت العسكري قيمة 1960 جنيه، وأسمنت السهم حوالي 1950 جنيه.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 2160 جنيه للطن الواحد، وسجل أسمنت السويس قيمة 1990 جنيه للطن الواحد، وبلغ سعر أسمنت حلوان قيمة 2170 جنيه للطن، و أسمنت المخصوص قيمة 2100 جنيه.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء من مبلغ 1280 إلى قيمة 1440 جنيه، بينما وصل سعر الأسمنت المقاوم بين 2150 و2370 جنيه، والأسمنت الأبيض من قيمة 3500 إلى 3600 جنيه.

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