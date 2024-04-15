فرنسا تستدعي السفير الإيراني بعد الهجوم على إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، إنها استدعت السفير الإيراني لإدانة هجوم بلاده على إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان:"تم تذكيره بأقصى قدر من الحزم بإدانة فرنسا للهجوم"، مضيفة أن فرنسا تعمل مع شركائها لتهدئة الوضع ودعت الجميع إلى ضبط النفس.

مجموعة من الخيارات في اسرائيل للرد على الهجمات الايرانية

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ناقش مجموعة من الخيارات في اجتماعه يوم الاثنين، بهدف إيذاء إيران بسبب هجومها بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل ولكن دون التسبب في حرب شاملة.

وفي تقرير لم يذكر مصدره، قالت القناة إن نية إسرائيل هي الشروع في عمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي قالت إنها لن تنضم إلى إسرائيل في أي هجوم مباشر على إيران.

ويعد الهجوم الإيراني في نهاية الأسبوع علامة على أن سياسة الردع الدفاعية الرئيسية لإسرائيل قد تضررت بشدة بسبب تصرفات حكومة نتنياهو، وفقًا لزعيم المعارضة الإسرائيلية ومحللين ومسؤولين إسرائيليين سابقين.

“هذه الحكومة، رئيس الوزراء هذا، أصبح يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل. وقال زعيم المعارضة، يائير لابيد، يوم الاثنين: “لقد حطموا الردع الإسرائيلي”.

لطالما كانت سياسة الردع التي تنتهجها إسرائيل هاجساً للدوائر السياسية والعسكرية في البلاد، وتُعتبر ركيزة حيوية لأمنها. ويشير المصطلح إلى السياسات العسكرية ــ بما في ذلك الانتقام من الهجمات السابقة والحفاظ على القدرات ــ ونشر القوة الناعمة والصلبة لإقناع الأعداء بأن الهجوم لا يستحق العناء.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك أمام مجلس العموم إن التهديدات للاستقرار تتزايد في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الشرق الأوسط.

وقال: “أريد أن أكون واضحا، لا شيء مما حدث خلال الـ 48 ساعة الماضية يؤثر على موقفنا بشأن غزة. إن الخسائر المروعة في صفوف المدنيين مستمرة في التزايد، والجوع واليأس والخسائر في الأرواح على نطاق مروع، والبلد بأكمله يريد أن يرى نهاية لسفك الدماء وأن يرى المزيد من الدعم الإنساني.