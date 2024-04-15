بريطانيا: شاركنا فى التصدى لهجوم المسيرات الإيرانية ضد إسرائيل

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، إن بلاده شاركت في التصدي لعدد من المسيرات الإيرانية خلال الهجوم الأخير على إسرائيل.

وأكد سوناك أن الجميع يوجه جهوده الدبلوماسية للعمل على استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة ضمان أمن إسرائيل وهذا أمر لا فصال فيه وشرط أساسي للاستقرار في المنطقة.

وأردف: "يجب أن نواصل العمل على التوصل لحل الدولتين"، مشيرًا إلى أنه سيتحدث قريبًا، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن كيفية منع التصعيد.

كما شدد على ضرورة انتهاء النزاع في غزة، زاعمًا أن حماس هي من بدأت هذه الحرب وتريد زعزعة استقرار المنطقة.

وتابع: "يجب زيادة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة وفتح معابر إضافية"، لافتًا أن تهديدات الاستقرار تتنامى في كل مكان وليس في الشرق الأوسط فحسب.