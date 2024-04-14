مداها 2500 كم.. ماذا نعرف عن مسيرات شاهد الإيرانية؟

شنت إيران، أمس السبت، هجوما واسعا على إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، وصل عددها قرابة 330 مسيرة "طائرة بدون طيار"، بحسب ما نقلت شبكة "أي بي سي" الأمريكية عن مصادر في واشنطن.

وتمتلك إيران ترسانة صاروخية وقدرات، تمكنت في السنوات الأخيرة من تحقيق النجاحات في مجال إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات دون طيار واستخدامها في عملياتها الداخلية والخارجية، ولكنها تميزت في صناعة مسيرات شاهد.

اعتمدت إيران في هجماتها ضد إسرائيل على مسيرات شاهد التي تعتبرها بمثابة فخر الصناعة الإيرانية على حد وصفهم.. إليكم أبرز المعلومات عنها.

شاهد 129

هي طائرة إيرانية من دون طيار للعمليات والاستطلاع، صممها الحرس الثوري وكشف عنها في سبتمبر 2013، ويبلغ طول الطائرة 8 أمتار وبارتفاع 3.1 أمتار، وطول جناحيها 16 مترا.

ويمكنها التحليق 24 ساعة متواصلة وتنفيذ مهامها على مسافة 1700 كيلومتر وعلى ارتفاع 24 ألف قدم تقريبا، ولديها القدرة على حمل 8 قنابل أو صواريخ في وقت واحد للأهداف الثابتة والمتحركة بوزن 100 كيلوغرام، ويمكن توجيهها عبر الأقمار الصناعية.

شاهد 171

تم الكشف عنها في عام 2017، وصممت بناء على الطائرة المسيرة الأميركية "آر كيو 170" (RQ-170) التي حجزها الحرس الثوري بعد دخولها أجواء البلاد في ديسمبر 2011.

شعاع عمليات هذه الطائرة يبلغ 2200 كيلومتر (أي 4400 كيلومتر للذهاب والإياب)، ويمكنها التحليق إلى ارتفاع 36 ألف قدم وتستمر في التحليق 10 ساعات متواصلة، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها محرك عنفي مروحي "تيربوفان" (turbofan) في الطائرات الإيرانية المسيرة.

ويبلغ طول شاهد 171، 4.75 أمتار، وطول جناحيها 13 مترا، وسرعة سيمرغ نحو 460 كيلومترا في الساعة، ويمكنها الإقلاع بوزن 3070 كيلوغراما بأقصى حد، وعلى الأرجح أنها أثقل طائرة مسيرة إيرانية (لم یحدد وزن الصواريخ المحمولة).

الطائرات المسيرة شاهد 136

تمتاز الطائرات المسيرة شاهد 136 بسعر منخفض وقدرات تدمير عالية، طولها 3/5 متر ووزنها 200 كيلوغرام، تبلغ سرعتها نحو 185 كيلومترا في الساعة ومداها 2000 كيلومتر، وطول جناحيها هو 2/5 متر.

يمكن لمسيرة شاهد 136 حمل 5 مسيرات انتحارية وإطلاقها، وبإمكانها مغادرة المكان بعد إطلاق المسيرات تجنبا لرصدها واستهدافها.