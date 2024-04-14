ضد التصعيد.. موقف عربى حازم لدرء حرق المنطقة بعد الهجوم الإيرانى

تواصل الدول العربية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، التحذير من التبعات الإقليمية والدولية لهذه الحرب وآخرها الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أدانته الدول العربية أيضًا.

مصر تدعو لممارسة أقصى درجات ضبط النفس

ومساء أمس ومع بداية الهجوم الإيراني على الاحتلال، أعربت مصر، عبر وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ تجاه إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت مصر بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر، مؤكدة أن التصعيد الخطير ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارَس فى المنطقة.

السعودية تدعو لتجنب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية أمس، عن بالغ قلق المملكة جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، داعية الأطراف كافة للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

سلطنة عُمان تدعو لضبط النفس

كذلك أكدت سلطنة عُمان، في بيان لها، أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته وأهمية ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، مشددة على الالتزام بالقوانين الدولية وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.

الإمارات تدعو لعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة

من جهتها، أعربت دولة الإمارات، عبر وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة، داعية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة، داعية إلى حل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، والتمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسئولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

الكويت تدعو لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وآثاره

أيضًا أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن قلق بلادها الشديد، إزاء استمرار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وانعكاساته السلبية المتزايدة على أمن واستقرار الدول، داعية إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر هذا التصعيد وآثاره.

وشددت الكويت على ضرورة معالجة مسببات هذا التوتر وتكريس النهج الدبلوماسي في تسوية النزاعات، وصولًا إلى ضمان أمن المنطقة واستقرارها.

البحرين تحذر من اتساع رقعة الحرب في المنطقة

فيما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة تتابع بقلق التصعيد العسكري في المنطقة، مما يهدد بزيادة حدة التوتر، واتساع رقعة الحرب في المنطقة، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، داعية إلى ضرورة الالتزام بالتهدئة وضبط النفس وعدم التصعيد لتجنيب شعوب المنطقة من تداعيات هذا التصعيد الخطير.

قطر تدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد

فيما أعربت قطر، عبر وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد في المنطقة.

الأردن: وقف حرب غزة سيوقف التصعيد في المنطقة

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والبدء بتنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، هو سبيل وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

مجلس التعاون الخليجي يدعو لأقصى درجات ضبط النفس

من جهته، أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان له، على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ضوء التطورات الأخيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة تحلي جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة.