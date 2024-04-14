الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. كل شىء عن عملية «الوعد الصادق» حتى الآن

أطلقت إيران عند نحو الساعة 9 مساءً عشرات من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، دون تحديد طبيعة الأهداف التي من المفترض أن تصيبها هذه الطائرات في الداخل الإسرائيلي

وذكرت مصادر أمريكية أن عدد هذه الطائرات ربما يصل إلى ١٠٠ طائرة، فيما ذكرت مصادر أخرى أن دفعات متلاحقة من الطائرات أخذة في الإطلاق من جانب إيران.

في حدود الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بدأت تقارير من العراق تفيد برصد ثلاث موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة في أجواء المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق، وتحديدًا مناطق ميسان والناصرية وذي قار وديالى والسليمانية وواسط انطلاقًا من عدة مناطق إيرانية عرف منها كرمنشاه ودوكوهه، ثم بعد بدء عمليات الإطلاق بنحو ساعتين، تم رصد إطلاق صواريخ باليستية من الحدود الإيرانية مع محافظة ديالى العراقية.

سبق هذه التحليقات تعرض منظومة توزيع الطاقة في إسرائيل لهجوم سيبراني. أسفر عن بعض الأضرار في مناطق بتل ابيب، وكذلك تعرض منظومة الإنذار المبكر الإسرائيلية لمحاولات تشويش.

أكدت الصور المتوفرة حتى الآن أن المسيرات التي تم استخدامها هي الذخائر الجوالة "شاهد - ١٣٦"، التي تم الإعلان عنها عام ۲۰۲۰، وتستطيع التحليق بشكل متواصل ما بين ١٠ إلى ١٢ ساعة، وقطع مسافة تصل إلى ٢٥٠٠ كيلو متر، وتبلغ زنة الرأس الحربي المزودة به ما بين ٤٠ إلى ٥٠ كيلو جرام.

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين من المحتمل أن تحاول إيران مزامنة هجوم الطائرات بدون طيار مع صواريخ أسرع حركة، والتي سيتم إطلاقها لاحقًا.

ما صدر عن إيران؟

التلفزيون الرسمي الإيراني أكد حدوث الضربة للأراضي الإسرائيلية، وقال وزير الدفاع أعاد حساب المرشد الإيراني علي خامنئي نشر جزء من كلمته يوم العيد والتي توعد فيها بالرد على إسرائيل ومعاقبتها.

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا تحت عنوان: "إنا من المجرمين منتقمون"، أشار خلاله إلى تنفيذ عملية "وعده صادق" ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، وأنها تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبإسناد من رجال الجمهورية الإسلامية الغيورين الإيراني إن أي دولة ستفتح مجالها الجوي أو أراضيها أمام إسرائيل لمهاجمة إيران سيتم الرد عليها. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الرد الإيراني على إسرائيل قادم بعمليات مركبة".

رد الفعل الإسرائيلي

أرسل الجيش الإسرائيلي طائرات مقتلة إلى السماء ووضع قواته في حالة استعداد قتالي كامل، ووضع أنظمة الدفاع والهجوم التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية في أقصى استعداد قتالي. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة لمواطنيه أكد فيها الاستعداد لأي سيناريو دفاعيًا وهجوميا، ودعاهم إلى الانصياع لأي تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، وأن هناك استعداد دفاعيًا وهجوميًا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك، مع محاولة منع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل والتي من المتوقع صولها خلال ساعات.

قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يجري تقييما مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ومسؤولين دفاعيين آخرين، في حين بدء اجتماع وزارة الحرب الإسرائيلية بالتزامن مع الأنباء الأولى لتنفيذ الضربة الإيرانية.

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن بدء عمليات اعتراض الصواريخ والمسيرات المقتربة في الأجواء الأردنية والسورية، كما أعلن الجيش الأمريكي عن بدء تنفيذ عمليات اعتراض في الأجواء العراقية. ذكرت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل أخلت بعض قواعدها العسكرية وأعدت دفاعات جوية لاعتراض المسيرات الإيرانية. أعلنت هيئة الطيران الإسرائيلية عن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الجوية بدءً من الساعة ١٢ ونصف صباح يوم ١٤ أبريل ۲۰۲٤ وذلك بسبب الهجمات الإيرانية.

ردود الفعل الأخرى

عقب إطلاق إيران الهجمات، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، يوم ١٣ أبريل ٢٠٢٤ لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن القوي بأمن إسرائيل، وجاء ذلك في تغريدة السوليفان على موقع "اكس" في اليوم نفسه.

أصدرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون بيانا قالت فيه إنه يتم إطلاع الرئيس بايدن بانتظام على الوضع من قبل فريق الأمن القومي التابع له وسيلتقي بهم بعد ظهر اليوم في البيت الأبيض. ومن المرجح أن يستغرق هذا الهجوم عدة ساعات.

أعلن الأردن إغلاق المجال الجوي، وقالت مصادر أمنية لرويترز إن الدفاع الجوي الأردني جاهز لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو مقاتلات إيرانية تنتهك مجاله الجوي أعلنت وزارة النقل العراقية إغلاق المجال الجوي وإيقاف كل الحركة الجوية في العراق.

خامسًا: الوسائط المحتمل استخدامها في هذه الضربة:

الذخيرة الجوالة "شاهد - ١٣٦: تم الإعلان عنها عام ۲۰۲۰، وتستطيع التحليق بشكل متواصل ما بين ١٠ إلى ١٢ ساعة وقطع مسافة تصل إلى ٢٥٠٠ كيلو متر، وتبلغ زنة الرأس الحربي المزودة به ما بين ٤٠ إلى ٥٠ كيلو جرام.