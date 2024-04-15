ما الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس وهل لها علاقة بالصيف؟

عندما يكون هناك الكثير من الزيت على فروة رأسك ، تتساقط خلايا الجلد الميتة بسرعة أكبر من المعتاد، مما يؤدي إلى تجمع القشور الجافة في شعرك أو سقوطها على ملابسك، ويعاني حوالي 50% من البالغين في جميع أنحاء العالم من قشرة الرأس في مرحلة ما من حياتهمن والكثير يتسأل هل هناك علاقة بين دخول الصيف وزيادة القشرة إلا أن الحقيقة، ان هناك العديد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك فرط نمو خميرة الملاسيزية.

ووفقا لما جاء في موقع “هيلث”، من ضمن عوامل القشرة المنتجات التي تهيج جلد فروة رأسك، والأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية والقوباء الحلقية ( سعفة الرأس)، وهناك عوامل أخرى، بما في ذلك الإجهاد والنظام الغذائي والحالات العصبية والعوامل البيئية، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ظهور القشرة.

فرط نمو الخميرة الملاسيزية

تعد خميرة الملاسيزية جزءًا من الميكروبيوم الطبيعي للبشرة (أو مجموعة من البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تعيش بشكل طبيعي في بشرتك). ويعيش هذا النوع من الخميرة مع ميكروبات أخرى على جلدك وفروة رأسك دون أن تسبب أي ضرر. تتغذى الخميرة على الزهم (الزيت) الموجود في فروة الرأس، لذلك عندما تنتج فروة رأسك الكثير من الزهم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرط نمو الملاسيزية .

عندما تتضاعف أعداد الخميرة، فإنها تقوم بتفكيك الزيت الموجود على فروة رأسك إلى حمض الأوليك، وهو نوع من أحماض أوميجا 9 الدهنية. في الأشخاص الذين لديهم حساسية لحمض الأوليك، يؤدي ذلك إلى استجابة التهابية في فروة الرأس، مما يؤدي إلى تساقط خلايا الجلد بسرعة أكبر من المعتاد.

تهيج فروة الرأس:

أي شيء يهيج جلد فروة رأسك يمكن أن يسبب القشرة. يمكن أن تؤدي منتجات العناية الشخصية المختلفة والعوامل البيئية إلى تهيج فروة الرأس، بما في ذلك:

صبغات الشعر

شامبو غير مغسول

الاستحمام الساخنة

منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على الكحول أو المكونات التي قد تكون لديك حساسية تجاهها

يؤدي تهيج فروة الرأس وتلفها إلى حدوث التهاب في خلايا الجلد، مما يجعل الجسم ينتج المزيد من خلايا الجلد لإصلاح الضرر، ونتيجة لذلك، تتساقط خلايا الجلد الميتة بسرعة أكبر من المعتاد، ما يؤدي لظهور القشرة المميزة والحكة.

الأمراض الجلدية

بعض الأمراض الجلدية يمكن أن تساهم في تطور القشرة وتشمل هذه:

الصدفية: حالة مناعة ذاتية مزمنة (طويلة الأمد) تسبب بقعًا متقشرة ومرتفعة وملتهبة على الجلد. عندما تؤثر الصدفية على فروة الرأس، يمكن أن تؤدي إلى تسارع تجدد خلايا الجلد وتراكم هذه الخلايا الماهرة، مما قد يؤدي إلى ظهور القشرة.

الأكزيما: يمكن أن تؤثر عدة أنواع من الأكزيما على فروة الرأس، مما يسبب بقعًا جافة وحكة في الجلد يمكن أن تتقشر يمكن أن يؤدي الخدش إلى تفاقم تهيج فروة الرأس ويؤدي إلى قشرة أكثر شدة.

سعفة فروة الرأس: سعفة الرأس أو سعفة فروة الرأس، هي عدوى فطرية يمكن أن تسبب بقعًا جافة وحكة ومتقشرة من الجلد على فروة الرأس.