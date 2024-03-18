أبرزها القشرة وتساقط الشعر.. 11 علامة مهمة احترس منها حال ظهورها في جسدك

على الرغم من أنها قد لا تكون جميعها مدعاة للقلق، إلا أن بعض العلامات الشائعة التي تقدمها لنا أجسامنا كتحذيرات لمشاكل أكبر غالبًا ما يتم تجاهلها، عندما تكون صحتنا على المحك، فمن الأفضل دائمًا أن نكون آمنين بدلًا من الندم، لذا، من الجيد تحديد موعد مع الطبيب عندما نلاحظ هذه الأعراض.

وفقا لموقع "brightside" لهذا السبب تعرف على العلامات المهمة التي تقدمها لنا أجسادنا، تذكر دائمًا مراجعة طبيبك إذا كنت قلقًا بشأن صحتك.

1. القشرة وتساقط الشعر

يمكن أن تكون فروة الرأس المتقشرة مشكلة شائعة، ويقترن ذلك بتساقط الشعر، ويكون ذلك علامة على نقص الفيتامينات والمواد المغذية المهمة، يمكن أن يكون انخفاض مستويات فيتامينات الزنك وB2 وB3 وB6 وB7، وكذلك الحديد، هو سبب هذه المشكلة اليومية.

2. تجاعيد اليدين والأصابع

يعد ظهور التجاعيد على أجسامنا علامة طبيعية وصحية للشيخوخة، وعادةً ما نصاب بأصابع اليدين عندما نبقى في الماء لفترة طويلة من الزمن، ولكن عندما تبدأ أيدينا في الظهور بمظهر أكثر تجعدًا وتفقد مرونتها بشكل أسرع من أجزاء الجسم الأخرى، فقد يرسل لك جسمك تحذيرًا. التجاعيد على أصابعك دون التعرض للماء يمكن أن تعني الجفاف أو ضعف الدورة الدموية أو مشكلة في الغدة الدرقية.

3. بقع بيضاء على اللسان

عادة ما يكون للسان السليم لون وردي. إذا لاحظت ظهور بقع بيضاء على لسانك، فقد يكون ذلك علامة على مرض القلاع الفموي، وهو أمر شائع جدًا بين الأشخاص المصابين بالسكري. يمكن أن تكون البقع أيضًا علامة على عدم كفاية العناية بالفم، لذا فإن تعزيز نظافة الفم قد يساعد في حل هذه المشكلة.

4. الطفح الجلدي

عادة ما يكون الجلد الأحمر والحكة علامة على الأكزيما، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون الطفح الجلدي، إلى جانب الحمى، ناجمًا أيضًا عن العدوى أو لمس نباتات معينة. حتى لو لم تبدو خطيرة جدًا، يمكن أن تصاب البقع بالعدوى، لذا يوصى بفحصها بواسطة طبيب متخصص.

5. تورم الكاحلين

يعد تورم الكاحلين علامة شائعة للحمل، ولكن إذا كنت لا تتوقعين طفلًا، فقد يعني ذلك ضعف الدورة الدموية أو مشاكل في القلب أو قصور الغدة الدرقية. السبب الأقل خطورة لهذا العرض هو تناول الكثير من الملح، مما قد يؤدي إلى احتباس الماء.

6. جفاف العيون

وهذا يمكن أن يؤدي إلى حرقان، والتهاب، وتلف في العينين. قد يكون سبب الجفاف هو الشيخوخة أو بعض الأدوية، ولكنه قد يكون أيضًا علامة على متلازمة سجوجرن، غالبًا ما يصاحب مرض سجوجرن جفاف الفم، وهو اضطراب في الجهاز المناعي.

7. الانتفاخ

بعض الانتفاخات الطفيفة بعد تناول الوجبة لا عادة ما تكون مدعاة للقلق، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على حساسية الطعام. يؤدي تناول الأطعمة التي لديك حساسية تجاهها (حتى لو كنت لا تعرف ذلك) إلى إطلاق الكثير من الغازات في معدتك. الأطعمة الأكثر شيوعا التي تسبب هذا هي القمح والغلوتين.

8. الكدمات غير المبررة

إذا كنت تجد دائمًا كدمات في أماكن عشوائية ولا تتذكر اصطدامك بأي شيء، فقد يكون من الجيد أن تلجأ إلى طبيبك. قد تعني الكدمات العشوائية والسهلة نقصًا بسيطًا في الفيتامينات، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على شيء أكثر خطورة، مثل مرض تخثر الدم.

9. العطش المستمر

من المهم دائمًا الحفاظ على رطوبة الجسم وشرب الكثير من الماء، ولكن الشعور دائمًا بالعطش هو أحد الأعراض النموذجية لمرض السكري. ومن الأعراض الشائعة الأخرى التعب والتبول المتكرر الناتج عن العطش المستمر.

10. تشنجات عضلية عشوائية

يمكن أن يكون لارتعاش العضلات أسباب عديدة، بما في ذلك النشاط البدني والإجهاد والجفاف وعدم الحصول على قسط كاف من النوم. وفي الحالات الأكثر خطورة، قد يعني ذلك اضطرابًا عصبيًا أو مرضًا في الكلى.

11. الشخير

على الرغم من أن الشخير مزعج لشريكك، إلا أنه غالبًا ما يكون غير ضار لجسمك، وفي حالات أقل، قد يكون ذلك علامة على انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) تحتاج الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم إلى رعاية طبية، وقد يصف لك طبيبك جهازًا طبيًا يساعدك على النوم والتنفس بشكل أفضل أثناء الليل.