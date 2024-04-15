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الصحة

ما أبرز الأعراض الخاصة عند الإصابة بالإمساك: إليك الحلول

جريدة الدستور

الإمساك مشكلة في الجهاز الهضمي تنطوي على حركات الأمعاء بشكل أقل تواترًا، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للإمساك التبرز أقل من 3 مرات في الأسبوع، وجفاف البراز، وصعوبة إخراج البراز، والشعور وكأنك "مدعوم". 

وبحسب ما ذكر في موقع "هيلث"، وتشمل الأسباب الشائعة للإمساك الجفاف وقلة تناول الألياف وبعض الأدوية، ويمكن أيضًا أن يكون سببه العديد من الحالات الطبية الأساسية المختلفة، مثل إصابات النخاع الشوكي (SCIs)، أو اضطرابات قاع الحوض ، أو مرض السكري، أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

ووفقا لما جاء في الموقع، فعادة لا يكون الإمساك المؤقت مدعاة للقلق، ولكن قد تكون بعض الأعراض إشارة لزيارة مقدم الرعاية الصحية، فلا يوجد عدد محدد من حركات الأمعاء التي تعتبر "طبيعية"، يتبرز بعض الأشخاص مرة أو مرتين يوميًا، بينما يمكن للآخرين قضاء يوم أو يومين دون حركة أمعاء.

ومع ذلك، يعرف الباحثون الإمساك عادةً على أنه أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع. في بعض الحالات، يكون هذا العرض مؤقتًا ويختفي من تلقاء نفسه أو مع زيادة تناول الماء والألياف . إذا واصلت التبرز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ستة أشهر أو أكثر، فقد تكون مصابًا بالإمساك المزمن.

البراز الجاف والصلب

عندما تكون مصابًا بالإمساك، قد تلاحظ أن برازك جاف أو صلب. قد تكون متكتلة وصغيرة و"تشبه الحصى" أو حتى حادة. 

يحدث هذا العرض لأن القولون أو الأمعاء الغليظة يمتص الكثير من الماء أثناء عملية الهضم، وهو التأثير الأكثر شيوعًا بسبب الجفاف .

صعوبة في إخراج البراز

من الأعراض الشائعة الأخرى للإمساك صعوبة إخراج البراز. قد تضطر إلى الضغط والضغط والدفع أثناء حركة الأمعاء أو الجلوس على المرحاض لفترة طويلة. قد يكون التبرز مؤلمًا أيضًا، خاصة إذا كان البراز جافًا وقاسيًا. في الحالات الأكثر شدة، يضطر بعض الأشخاص إلى إزالة البراز رقميًا من المستقيم بأصابعهم.

شعور "بالانسداد"

يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من الإمساك من شعورهم بأن منطقة المستقيم والمعدة لديهم "مدعومة" أو مسدودة. وهذا يمكن أن يسبب آلام في المعدة والانتفاخ.

قد تشعر أيضًا أنك لم تفرغ أمعائك بالكامل حتى بعد التبرز. ويشار إلى هذا باسم "الإحساس بالإخلاء غير الكامل".

الأعراض عند الأطفال

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان طفلك مصابًا بالإمساك، خاصة قبل أن يتمكن من التواصل معك لفظيًا. تشمل الأعراض الشائعة للإمساك عند الأطفال ما يلي:

وجود أقل من حركتين للأمعاء في الأسبوع

وجود براز متكتل أو جاف

إظهار علامات تجنب الحمام، مثل قبض الأرداف، أو الوقوف على أطراف أصابعهم، أو الرقص في مكانهم

تبليل السرير

التعرض لحوادث أثناء النهار 

تظهر المعدة منتفخة

وجود خطوط تشبه الإسهال في ملابسهم الداخلية

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