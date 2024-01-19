سناء تخلع زوجها بعد زواج عامين: "بيلعب في مناخيره"

“من ساعة ما اتجوزته واكتشفت فيه صفات وحشة جدا، حاولت أغيره رفض تماما، كسفني وسط كل أهلنا وقرايبنا وأصحابنا، كل تجمع عائلي لازم يحرجني بحركاته المقززة، وبيخلي كل الناس تتريق عليه وتشمئز منه”، كلمات بررت بها "سناء"-اسم مستعار- دعوى الخلع التي أقامتها في محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد زوجها.

عادات مقرفة

في مكتب الدكتورة نهى الجندي المحامية جلست سناء تروي معاناتها مع زوجها التي استمرت قرابة عامين منذ زواجهما بعدما لاحظت عاداته المقززة وطلبت اقامة دعوى خلع امام محكمة الأسرة عقب رفض زوجها تطليقها عندما واجهته برغبتها في الانفصال عنه بسبب أسلوب حياته ليرد عليها: "انتي ست تافهة".

وفي الدعوى التي قدمتها للمحكمة قالت "سناء"، إنه في أثناء خطبتها له كانت تلاحظ قيامه بحركات "مقرفة" فتعتقد أنه لا يقصد وكانت تصاب بالحرج من التحدث معه فيها، وقالت: "كان بيلعب في مناخيره دايما وبيهرش كتير"، مضيفة أنها عقب الزواج كانت تنوي محادثته حول تلك العادات إلا أنها فوجئت بأنه "طبع" وليست مجرد حركات اعتاد عليها وسينساها بسهولة، ورفض أي محاولات منها للفت انتباهه أو الإقلاع عنها.

تنمر

أضافت، في دعواها، أنه فاض بها الكيل عندما كان يعلق أقاربهم وأصدقائهم على حركاته لدرجة “التنمر”، حيث كانوا يصفون دائما حركة وضع أصابعه في أنفه "ده بيقور كوسة"، وعندما أخبرته بما سمعت قال "سيبك منهم وكبري دماغك"، إلا أنها أصرت على الانفصال عنه بسبب إحراجها منه ومن “هيئته المقززة” طوال الوقت، على حد وصفها.

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بتطليق الزوجة وقبول دعوى الخلع.