باكينام تطلب الخلع: "مش بيقولّي صباح الخير"

"متمرّدة ومش عاجبها عيشتنا.. أنا بنحت في الصخر عشان أوفّر ليها ولأولادنا حياة حلوة وميسورة وهى كل اهتماتها تغيظ أصحابها وتبقى أحسن منهم"، بهذه الكلمات بدأ "جلال"، اسم مستعار، حديثه أمام محكمة الأسرة في زنانيري ردًا على دعوى الخلع التي أقامتها زوجته "باكينام" (اسم مستعار) طالبة الطلاق من زوجها حيث وقفت أمام المحكمة قائلة: “أصله مش بيقولي صباح الخير”.

أثناء عملها اليومي في مكتبها استقبلت د.نهى الجندي المحامية المختصة بشؤون الأسرة مهندس يطلب توكيلها عنه بعدما اكتشف اقامة زوجته دعوى خلع بعدما رفض طلبها بالطلاق لرغبته في الحفاظ على حياتهما هادئة مستقرة وعدم التسبب في أذى نفسي لطفليهما التوأم وقال ان زوجته متمردة ولا تعلم تماما معنى الرضا بما قسمه لها الله خاصة ان حياتهم ميسورة لكنها دائما تتهمه انه بارد وجاف المشاعر ولا تسمع منه كلام رومانسي.

وأمام محكمة الأسرة في زنانيري وقفت باكينام الزوجة تبرر دعواها قائلة إن زوجها دائمًا ما يتحجج بالعمل:"مش بيقولي كلام حلو ولا حتى صباح الخير ومشاعره باردة وأنا زهقت عايزة حد يهتم بيا وأكون انا محور حياته ولما بكلمه يقولي بشتغل عشان اوفرلك فلوس انتي وولادك".

في نفس الجلسة وقف الزوج أمام هيئة المحكمة يرد على اتهام زوجته ببرود مشاعره قائلا انهما عاشا قصة حب ملتهبة لمدة ٤ سنوات جمعتهما في كلية الهندسة اثناء دراستهما وفور التخرج تزوجا وعاشا حياة هادئة مستقرة وانجبا طفلين توأم فحاول العمل على قدر المستطاع لتلبية احتياجاتهم خاصة ان زوجته كانت متطلبة للغاية ودائمة المقارنة بين حياتها وحياة صديقاتها.

أضاف جلال الزوج انه كان يحاول توفير وقت لها من عمله وقضاء وقت رومانسي او العشاء في احد المطاعم الراقية رغم ان ذلك يرهقه ماديا ويؤثر على مصروفات المنزل الا انه كان لا يرغب في التقصير معها، لكنه كان يفاجئ بها تقوم بتصويرهما وارسال الصورة لصديقتها مرددا:"عايزة تغيظها بخروجتنا او سهرنا".

واستطرد قائلاً إنه عندما كان يحدث خلاف بينهما تنقلب زوحته لشخصية اخرى مستبدة وحادة الطباع "بتشتمني على فيسبوك وتفضحنا قدام كل قرايبنا واصحابنا وترجع تعيط عشان أصالحها": “مهووسة انها تعيش حياة غيرها وتتخلى عن حياتها اللي وفرتها ليهم”.

بعد محاولات للصلح بين الزوجين اصرت باكينام على الخلع لتقضي المحكمة بقبول دعوى الخلع وتطليقها من زوجها بعد تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية.