الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

باكينام تطلب الخلع: "مش بيقولّي صباح الخير"

باكينام تطلب الخلع
باكينام تطلب الخلع

"متمرّدة ومش عاجبها عيشتنا.. أنا بنحت في الصخر عشان أوفّر ليها ولأولادنا حياة حلوة وميسورة وهى كل اهتماتها تغيظ أصحابها وتبقى أحسن منهم"، بهذه الكلمات بدأ "جلال"، اسم مستعار، حديثه أمام محكمة الأسرة في زنانيري ردًا على دعوى الخلع التي أقامتها زوجته "باكينام" (اسم مستعار) طالبة الطلاق من زوجها حيث وقفت أمام المحكمة قائلة: “أصله مش بيقولي صباح الخير”. 

أثناء عملها اليومي في مكتبها استقبلت د.نهى الجندي المحامية المختصة بشؤون الأسرة مهندس يطلب توكيلها عنه بعدما اكتشف اقامة زوجته دعوى خلع بعدما رفض طلبها بالطلاق لرغبته في الحفاظ على حياتهما هادئة مستقرة وعدم التسبب في أذى نفسي لطفليهما التوأم وقال ان زوجته متمردة ولا تعلم تماما معنى الرضا بما قسمه لها الله خاصة ان حياتهم ميسورة لكنها دائما تتهمه انه بارد وجاف المشاعر ولا تسمع منه كلام رومانسي. 

وأمام محكمة الأسرة في زنانيري وقفت باكينام الزوجة تبرر دعواها قائلة إن زوجها دائمًا ما يتحجج بالعمل:"مش بيقولي كلام حلو ولا حتى صباح الخير ومشاعره باردة وأنا زهقت عايزة حد يهتم بيا وأكون انا محور حياته ولما بكلمه يقولي بشتغل عشان اوفرلك فلوس انتي وولادك".

في نفس الجلسة وقف الزوج أمام هيئة المحكمة يرد على اتهام زوجته ببرود مشاعره قائلا انهما عاشا قصة حب ملتهبة لمدة ٤ سنوات جمعتهما في كلية الهندسة اثناء دراستهما وفور التخرج تزوجا وعاشا حياة هادئة مستقرة وانجبا طفلين توأم فحاول العمل على قدر المستطاع لتلبية احتياجاتهم خاصة ان زوجته كانت متطلبة للغاية ودائمة المقارنة بين حياتها وحياة صديقاتها. 

أضاف جلال الزوج انه كان يحاول توفير وقت لها من عمله وقضاء وقت رومانسي او العشاء في احد المطاعم الراقية رغم ان ذلك يرهقه ماديا ويؤثر على مصروفات المنزل الا انه كان لا يرغب في التقصير معها، لكنه كان يفاجئ بها تقوم بتصويرهما وارسال الصورة لصديقتها مرددا:"عايزة تغيظها بخروجتنا او سهرنا". 

txt

"زينب" تطلب الخلع: "جوزي بيمشي وهو نايم ويخبط على الجيران"

txt

رغم تحليل DNA.. محكمة الأسرة تنسب طفلة لعجوز عقيم

واستطرد قائلاً إنه عندما كان يحدث خلاف بينهما تنقلب زوحته لشخصية اخرى مستبدة وحادة الطباع "بتشتمني على فيسبوك وتفضحنا قدام كل قرايبنا واصحابنا وترجع تعيط عشان أصالحها": “مهووسة انها تعيش حياة غيرها وتتخلى عن حياتها اللي وفرتها ليهم”. 

بعد محاولات للصلح بين الزوجين اصرت باكينام على الخلع لتقضي المحكمة بقبول دعوى الخلع وتطليقها من زوجها بعد تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية. 

الخلع محكمة الاسرة مش بيقولي صباح الخير باكينام تطلب الخلع

الأكثر قراءة

رسميًا.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

عاجل.. ما بعد «إعلان السلع الاستراتيجية».. الدولة على الأرض لحصار ارتفاع الأسعار ودعم المواطن

أمام والدها.. دجال يمارس الرذيلة مع فتاة إرضاءً للجن في الجيزة

الاحتلال الإسرائيلى يسرح 5 ألوية قتالية تعمل فى غزة

الحكومة تلزم الشركات بكتابة سعر البيع النهائى لـ7 سلع مهمة

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة