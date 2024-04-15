رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة وشروط التسجيل للمعاش

ارتفعت معدلات البحث عن رابط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، خلال الساعات الماضية وتصدرت كلمات تكافل وكرامة وشروط التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي لرغبة المواطنين في الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة من خلال تطبيق "تكافل وكرامة" على الهواتف الذكية من خلال عدة خطوات:

1-الدخول لموقع وزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا)

2-النقر على أيقونة "استعلام عن نتيجتك"

3-إدخال الرقم القومي الخاص بالمرأة المتزوجة

4-النقر على "استعلام"

الاستعلام عن تكافل وكرامة للمراة المتزوجة

يمكن للمرأة المتزوجة الاستعلام عن الأسماء الجدد في مشروع تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال عدة خطوات.

1-الدخول للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

2-اختيار استعلام عن نتيجتك

3-كتابة الرقم القومي

4-اختيار كلمة استعلام

تظهر كافة البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض.

شروط الحصول المرأة المتزوجة على تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لحصول المرأة المتزوجة على تكافل وكرامة تتمثل في التالي:-

1-أن تكون الجنسية مصرية.

2-أن تكون زوجة لزوج غير قادر على العمل.

3-أن يكون الزوج غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

4-أن تكون الأسرة تعيش في فقر مدقع.

الاوارق المطلوبة للانضمام ببرنامج تكافل وكرامة

- يجب على راغبي التقدم للحصول على مزايا ومعاشات برنامج تكافل وكرامة التوجه للوحدة الاجتماعية في محل سكن المتقدم بصورة بطاقة الرقم القومي للأفراد في سن 18 سنة فأكثر

1- صورة قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

2-صور شهادات ميلاد لجميع الأسرة.

3-صورة بطاقة التموين المميكنة والمحدثة وعليها اسم مكتب التموين التابع لها.

4-قيد مدرسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة.

5-بيانات كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن أو الإعاقة.

6-صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

7-شهادة الهجرة أو ما يدل على الانفصال.

8-صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

9-صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.