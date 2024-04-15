الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة وشروط التسجيل للمعاش

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ارتفعت معدلات البحث عن رابط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، خلال الساعات الماضية وتصدرت كلمات تكافل وكرامة وشروط التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي لرغبة المواطنين في الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة من خلال تطبيق "تكافل وكرامة" على الهواتف الذكية من خلال عدة خطوات:

1-الدخول لموقع وزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا)

 2-النقر على أيقونة "استعلام عن نتيجتك"

 3-إدخال الرقم القومي الخاص بالمرأة المتزوجة

4-النقر على "استعلام" 

txt

بطريقة مباشرة.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

الاستعلام عن تكافل وكرامة للمراة المتزوجة 

يمكن للمرأة المتزوجة الاستعلام عن الأسماء الجدد في مشروع تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال عدة خطوات.

1-الدخول للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

2-اختيار استعلام عن نتيجتك

3-كتابة الرقم القومي

4-اختيار كلمة استعلام

تظهر كافة البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض. 

بطريقة مباشرة.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

"أون لاين".. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

شروط الحصول المرأة المتزوجة على تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لحصول المرأة المتزوجة على تكافل وكرامة تتمثل في التالي:-

1-أن تكون الجنسية مصرية.

2-أن تكون زوجة لزوج غير قادر على العمل.

3-أن يكون الزوج غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

4-أن تكون الأسرة تعيش في فقر مدقع.

الاوارق المطلوبة للانضمام ببرنامج تكافل وكرامة

- يجب على راغبي التقدم للحصول على مزايا ومعاشات برنامج تكافل وكرامة التوجه للوحدة الاجتماعية في محل سكن المتقدم بصورة بطاقة الرقم القومي للأفراد في سن 18 سنة فأكثر

1- صورة قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

2-صور شهادات ميلاد لجميع الأسرة.

3-صورة بطاقة التموين المميكنة والمحدثة وعليها اسم مكتب التموين التابع لها.

4-قيد مدرسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة.

5-بيانات كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن أو الإعاقة.

6-صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

7-شهادة الهجرة أو ما يدل على الانفصال.

8-صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

9-صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

الاستعلام للمراة المتزوجة برنامج تكافل وكرامة التأمينات الاجتماعية الأسماء الجدد في تكافل وكرامة الاستعلام عن تكافل وكرامة

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظتى القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟