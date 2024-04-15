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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

القمة 127.. جلسات تحفيزية من كبار الأهلى لاستعادة الثقة على حساب الزمالك

مران الأهلي
مران الأهلي

شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من الكواليس قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم الإثنين في القمة الـ 127 المؤجلة من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد اللاعبين الكبار أمثال علي معلول ورامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم عدة جلسات مع بعضهم البعض في فندق الإقامة من أجل تصحيح الأوضاع في الدوري بعد الهزيمة المفاجئة التي لم تكن في الحسبان أمام البنك الأهلي والتعادل مع إنبي والفوز بشق الأنفس على زد.

وشهدت الجلسة حماسا كبيرا من جانب اللاعبين وتعاهد الجميع على بذل أقصى الجهد خلال تلك المباراة المصيرية والتي ستكون دافع وحافز لمواصلة الانتصارات في دوري أبطال أفريقيا وتخطى عقبة مازيمبي والصعود إلي نهائي اللقب الأفريقي.

نجوم الأهلي تعهدوا على استعادة الثقة أمام الزمالك

وكشف مصدر مسئول أن اللاعبين أكدوا على أن مباراة الزمالك في مشوارهم بالدوري تعد بمثابة مفترق طرق للفريق بعد النتائج غير المرضية خلال الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي أدى إلى غضب الجماهيرولا بد من استعادة الثقة بحصد النقاط الثلاثة من الغريم التقليدي.

وأضاف المصدر أن اللاعبين الكبار شددوا أن أمام الجميع فرصة مثالية لمصالحة الجماهير والخروج من دائرة النتائج المتواضعة من خلال الفوز على المنافس التقليدي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين الكبار طالبوا زملائهم بضرورة بذل أقصى الجهد في المباراة وعدم الالتفات إلى أي شيء خارج الملعب والتركيز فقط في المباراة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

وأوضح المصدر أن اللاعبين شددوا على عدم الاستجابة لأي استفزازات قد تحدث من جانب لاعبي المنافس لإبعادهم عن أجواء المباراة وتعاهد الجميع على بذل أقصى جهد فى المباراة للحصول على الثلاث نقاط للاستمرار في صدارة المسابقة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس، استعداداته لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء غد ‏الإثنين باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت على إستاد السلام ضمن مؤجلات ‏الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 ‏مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

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