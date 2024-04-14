غياب إمام والشحات.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى القمة

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري نايل.

ويستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في السابعة من مساء غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

وضمت قائمة الأهلي في مباراة الغد كلًا من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، الزنفلي، مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني، عمر كمال عبدالواحد، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

وضمت قائمة المستبعدين من القمة كلًا من:

محمد الشناوي، حمزة علاء، ياسر إبراهيم، خالد عبدالفتاح، مروان عطية، بيرسي تاو، حسين الشحات، إمام عاشور، اليو ديانج، كريستو، كريم فؤاد.