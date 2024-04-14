القمة 127.. كولر يستقر على بديل مروان عطية فى تشكيل الأهلى

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على بديل مروان عطية، لاعب وسط المارد الأحمر في مباراة الغد أمام الزمالك.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الأهلي والزمالك في السابعة من مساء غدٍ، في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري نايل.

واستبعد كولر مروان عطية من مباراة القمة بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة زد إف سي الماضية.

وعلى الرغم أن الأشعة أثببت سلامة عضلة اللاعب وجاهزيته من الناحية الطبية، إلا أن كولر فضّل استبعاده لإراحته قبل مباراة مازيمبي الكونغولي.

ويجهز المدرب السويسري، أحمد نبيل كوكا للعب في مركز رقم 6 بتشكيل الأهلي بدلًا من مروان عطية، كما سيكون هناك خيارات في مركز خط الوسط بتواجد عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق.