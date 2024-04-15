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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الخميس.. حازم شاهين يحيي حفلا موسيقيا على المسرح الصغير بالأوبرا

حازم شاهين
حازم شاهين

يستعد الفنان والملحن حازم شاهين، لإحياء حفل فني ضخم، بمصاحبة فرقته الموسيقية، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 18 أبريل الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

برنامج حفل حازم شاهين بدار الأوبرا 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويقدم خلاله شاهين برنامجا فنيا مميزا للجمهور، يتضمن مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث، بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة والجماعية مع الفرقة، ويعزف خلال الحفل مجموعة كبيرة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة على العود منها ذكر، والنداء الأخير.

أسعار تذاكر حفل الفنان حازم شاهين بدار الأوبرا المصرية 

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بحفل الفنان حازم شاهين، وجاءت بفئة واحدة قيمتها 125 جنيهات، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد خاصة وأن نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز التابع لدار الأوبرا المصرية.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل حازم شاهين وهي: 

ـ دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك

ـ غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات

ـ ممنوع التصوير

ـ لا يوجد استرجاع أو استبدال

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة

 

يذكر أن حازم شاهين مطرب وموسيقي مصري، ويعتبر من أبرز عازفين العود المصريين على مستوى الوطن العربي، أسس فرقة (مسار) الموسيقية وفرقة فرقة (إسكندريلا) في عام ٢٠٠٥ والتى قدمت  تراث سيد درويش والشيخ إمام، ثم انتقلت لغناء أشعار فؤاد حداد وأمين حداد وأحمد حداد والتي كان يقوم حازم بتلحينها، لفرقة إسكندريلا ألبوم غنائى واحد وهو (صفحة جديدة)، ولفرقة (مسار) ألبومات (العيش والملح، حاجات وحشاني)، من أشهر أغاني حازم والتي شارك في غنائها أو تلحينها (راجعين، يحكى أن، صفحة جديدة، بشويش، مصر جميلة، ده جنب ده، إسكندرية) كما شارك في فيلم رسكندرية ومسرحية من القلب للقلب.

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