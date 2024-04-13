بدءًا من اليوم.. عرض ثانى لحلقات مسلسل محارب لـحسن الرداد على "الحياة"

تبدأ قناة الحياة، في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، عرضا ثانيا لمسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد ونخبة كبيرة من الفنانين، بعد النجاح الكبير له في عرضه الأول خلال الموسم الدرامي الرمضاني على احدى قنوات الشركة المنحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش ات الرقمية.

مواعيد عرض حلقات مسلسل محارب على قناة الحياة

ومن المقرر عرض مسلسل محارب، يوميا من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، ويتم اعادته مرة اخرى فى تمام الساعة 12:00 ظهر اليوم التالي.

قصة مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

تدور أحداث مسلسل محارب، فى إطار إجتماعي تشويقي، ويضم 30 حلقة، حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدا عن مشاكل أقربائه في البلدة، ولكن تتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

تردد قناة الحياة مسلسلات 2024 علي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الحياة مسلسلات على النايل سات 2024: 12207.

معامل الاستقطاب لقناة الحياة مسلسلات على النايل سات 2024: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة الحياة مسلسلات على النايل سات 2024: ⅚.

صناع وأبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، حسنى شتا، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ومن إنتاج أحمد السبكى، ومن إخراج شيرين عادل.