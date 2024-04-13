السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. سامى مغاورى وأبطال وصناع مسلسلات الكارتون بالشركة المتحدة ضيوف "الحياة اليوم"

سامي مغاوري
سامي مغاوري

يستضيف برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، اليوم السبت، أبطال وصناع مسلسلات الكارتون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضاني.

 

أبطال سر المسجد ونورة ويحيى وكنوز ضيوف الحياة اليوم

يحل كل من مخرج ومؤلف مسلسل "سر المسجد" زياد الجندي وبطل مسلسلي سر المسجد ونورة وبطل مسلسل يحيى وكنوز 3 إياد الجندي، وشكران حسين بطلة مسلسل نور والكوكب السعيد، ضيوفًا على برنامج الحياة اليوم، الذي يذاع في السابعة مساء.

يكشف الضيوف خلال اللقاء عن كواليس مسلسلات سر المسجد ويحيى وكنوز ونور والكوكب السعيد، وكيف نجحت تلك الأعمال في تقديم وجبة معلوماتية وتوعوية بشكل مختلف للأطفال والكبار.

كما يستضيف البرنامج، الفنان الكبير سامي مغاوري، حيث يكشف كواليس مسلسل "مليحة" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني على شبكة تليفزيون الحياة وكيف قدم دورًا وطنيًا مميزًا في المسلسل الذي تناول القضية الفلسطينية بشكل مختلف.

 

مسلسل مليحة

تدور أحداث وقصة مسلسل مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقي بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا؟

مسلسل مليحة، من تأليف رشا عزت الجزار، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من إنتاج شركةDS+، ومن إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة سامي مغازي يكشف أسرار مليحة أبطال سر المسجد و نورة ويحيى وكنوز ضيوف الحياة اليوم برنامج الحياة اليوم قناة الحياة

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