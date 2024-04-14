طارق فهمي: نتنياهو الرابح الأكبر من الهجوم الإيراني.. وطهران مُخترقة أمنيًا

، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة القاهرة، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل والذي حدث بالأمس ليس مسرحيًا، وكان هناك مؤشرات لهذه الهجمة وإيران دولة مخترقة أمنيًا واستخبارتيًا، معقبًا: "الضربة مش بتكون من يوم وليلة ولكن هناك استعداد ومحططات إطلاق واستعدادات أخرى".

المناوشات الإيرانية الإسرائيلية

وشدد "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن القوة العسكرية الإسرائيلية لا تقارن بالقوة الإيرانية، منوهًا بأن القدرات الإسرائيلية أعلى من الإيرانية وبالتالي أن إيران تملك القدرات والصواريخ ولكن في النهاية إسرائيل الرابح الأكبر وسيخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمكاسب كبيرة وسيتم تسويقها بصورة كبيرة والارتدادات الأكبر ستكون على غزة.



الاستعدادات الأمنية بالمنطقة



ونوه بأن الضربة الإيرانية ليلة أمس سيبنى عليها الكثير من الاستعدادت الأمنية في المنطقة، موضحًا أن الحاجز بين إسرائيل وإيران انكسر، وطهران تحركت على مستوى أكبر ولم تعد تعتمد على الوكلاء في المنطقة.